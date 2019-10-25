Блогер притворилась беременной, чтобы не платить за багаж в аэропорту

Писательница и блогер из Австралии Ребекка Эндрюс придумала хитрый лайфхак, как не платить за перевес багажа в аэропорту. Во время своего недавнего путешествия из Мельбурна в Сидней Ребекка узнала, что ее ручная кладь на целых 7 килограммов превышает допустимые нормы. Но она явно не была настроена платить деньги, а потому решила сфальсифицировать беременность и даже записала весь процесс на видео.
Сначала девушка надела купальный костюм из лайкры, в который стала складывать вещи. На спину она поместила ноутбук, а зарядное устройство завернула в несколько футболок и платьев, сделав из него круглый «живот». Сверху Эндрюс надела брюки, рубашку, объемный свитер и куртку. Таким образом она значительно облегчила свой багаж.
В видео, которое Эндрюс опубликовала из аэропорта, она в шутку попросила не упоминать ролик, если у кого-то такой план провалится. Тогда еще она не подозревала, что станет первой «неудачницей».
Почти до самой посадки все шло по плану: Ребекка взвесила свой багаж и спокойно пошла подниматься на борт самолета. Но тут случилось неожиданное — она уронила свой билет и громко выругалась. Пока «беременная» австралийка наклонялась и поднимала билет, за ней внимательно наблюдали стюардессы. Девушки заметили выступающий на спине ноутбук и попросили ее достать предмет. В итоге блогеру пришлось признаться в обмане и заплатить за перевес 60 долларов.
Напомним, что в начале октября другая пассажирка из Филиппин тоже придумала, как сэкономить на перевесе багажа.