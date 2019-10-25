20:28 (мск), источник: Daily Storm
Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях
Врачи будут выписывать рецепт тем, кто страдает от особых форм эпилепсии или нейропатических болей.
Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях. Это решение было принято во время голосования по проекту бюджета соцобеспечения на 2020 год.
Как сообщает France Info, ранее предложение было одобрено ANSM (Национальным агентством по фармакологической безопасности).
Кроме того, каннабис будет разрешено употреблять в виде ингаляций или перорально (через рот — в растворах, каплях или капсулах) тем, кто восстанавливается после химиотерапии или проходит паллиативное лечение (облегчение симптомов пациентам с неизлечимой болезнью).
«Это не панацея. Речь не идет о разработке
Врачи, которые примут участие в эксперименте добровольно, пройдут спецобучение (его условия пока не оговорены). Всего во Франции насчитывается около трех тысяч пациентов, которые смогут рассчитывать на получение каннабиса в лечебных целях.
В начале 2018 года в МВД республики предложили смягчить наказание, но французские депутаты не поддержали инициативу.
Генри Достоевский