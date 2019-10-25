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19:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Егор Крид и «кривда»: эксперты сочли творчество певца информационно-психологическим оружием

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества российского певца Егора Крида, авторы которой рекомендуют присвоить его творчеству маркировку 18+, утверждая, что оно негативно влияет на психику подростков и вредит семейным ценностям.

Источник: РИА "Новости"

Экспертизу провела комиссия при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Члены комиссии изучили клипы, видеозаписи выступлений и тексты песен Егора Крида.

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Русская служба Би-би-си ознакомилась с 15-страничным документом и выбрала несколько наиболее ярких фрагментов доклада.

1. Гламур вместо социальной критики

«Коммерциализация современных медиа превратила рэп из инструмента социально-политической критики в атрибут моды. Но вне социального протеста обществу хип-хоп представляет собой развлекательную индустрию медиакультуры по зарабатыванию денег. Таким образом, Егор Крид, сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу-бизнеса, представляет зрителям чисто коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды.

Привлекательность к продукту в шоу-бизнесе чаще всего строится на образе автора-исполнителя, из которого и создаётся образ поп-звезды.

2. Вульгарный стиль и нецензурная брань

«В связи с нынешним негативным восприятием понятия «гламур», в своих песнях Крид высмеивает его с нескрываемым цинизмом, нередко используя вульгарный стиль и нецензурные слова.

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Например, проведя интент-анализ текста его крайне циничной песни «Gucci», где модный брэндовый стиль рифмуется со словами «круче», «сучек», «кучи», эксперты пришли к выводу, что скрытая доминанта песни — образ самого певца".

3. Пренебрежение к моральным нормам россиян

«Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почёте такие «специальности», как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: «Для добывания денег все способы хороши».

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4. Агрессия против русского языка

«Использование Егором Кридом крайне вызывающих и неприличных высказываний в тексте песен вызваны желанием не только эпатировать публику, привлечь внимание.

Это вербальная агрессия против главного ядра русской культуры — русского языка.

При этом чётко определяется инверсированный характер музыкального стиля Егора Крида: он насмехается над гламурной и богатой жизнью, хотя свою причастность к ней не считает позором, напротив, гордится этим.

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Следовательно, самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей".

5. Поощрение антисоциальной деятельности

«Содержание и контекст выступлений Егора Крида носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества. Контент концертов Крида формирует фундамент познавательной потребности с упором на негатив; потребность на уровне любознательности носит стихийно-эмоциональный характер также с упором на негатив, способствует провоцированию социально опасной деятельности (беспорядочных половых отношений, аморального поведения, распитию алкоголя, курению, и др.)».

То есть формирует склонность к антисоциальной деятельности. Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста.
Источник: РИА "Новости"

6. Манипуляция сознанием подростков

«Образ певца, изображённый на афише, оказывает максимальное воздействие на детей и подростков. Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись “выбрать билет” и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке “SAY” (в переводе с английского языка “ГОВОРИ”) составляют якорь нейролингвистического программирования».

Таким образом, оказывается манипулятивное воздействие на детей и подростков с целью навязывания мысли о выборе билета для привлечения максимального количества зрителей.
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7. Псевдоним Крид — синоним лжи

«Для русскоязычного населения слово “Крид” ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Также псевдоним Крид может вызывать у современной молодёжи ассоциации с одноимённой компьютерной игрой Assassin’s Creed (с англ. — “Кредо ассасина”) — кредо убийцы».


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8. Конфликты детей и родителей

«Родитель (старшее поколение) остается один на один с вызовом-протестом подростка: “Крид хороший, ты — плохой”. Резкая отрицательная реакция родителей вызывает еще большее падение родительского авторитета в глазах детей. Крайне опасна ситуация родительской беспомощности, навязанная СМИ, поскольку дети, потерявшие в лице родителей образ истинного защитника и подлинного выразителя их интересов, легко становятся жертвами недобросовестных лиц».

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