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20:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка прожила 108 лет благодаря шампанскому

Необычный рецепт долголетия.

22 октября одна из самых пожилых женщин Великобритании Дороти Флауерс отпраздновала свой 108-й день рождения.

Опубликовано Bupa UK Четверг, 24 октября 2019 г.

Именинницу в этот день поздравляли не только родственники, друзья и сотрудники дома престарелых, где Дороти живет уже много лет, но и королева Великобритании Елизавета II и многочисленные пользователи соцсетей по всему миру.

Дело в том, что благодаря сотрудникам дома престарелых, Дороти является любимицей соцсетей, а потому каждый год на ее день рождения неравнодушные люди со всего мира пишут ей поздравления, отправляют открытки, цветы и подарки. Что несказанно радует пожилую леди.

Опубликовано Bupa UK Пятница, 25 октября 2019 г.

В этот раз Дороти также не осталась без внимания и открыток. В честь ее дня рождения был накрыт большой стол с закусками и шампанским, которое так любит старушка.

По словам племянницы Дороти Джудит, именно игристый напиток является секретом долголетия ее тети. Его она пила всю жизнь, и даже сейчас ей иногда преподносят его в качестве подарка.

Екатерина Гура

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