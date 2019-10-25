Опубликовано Bupa UK Четверг, 24 октября 2019 г.
20:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка прожила 108 лет благодаря шампанскому
Необычный рецепт долголетия.
22 октября одна из самых пожилых женщин Великобритании Дороти Флауерс отпраздновала свой 108-й день рождения.
Именинницу в этот день поздравляли не только родственники, друзья и сотрудники дома престарелых, где Дороти живет уже много лет, но и королева Великобритании Елизавета II и многочисленные пользователи соцсетей по всему миру.
Дело в том, что благодаря сотрудникам дома престарелых, Дороти является любимицей соцсетей, а потому каждый год на ее день рождения неравнодушные люди со всего мира пишут ей поздравления, отправляют открытки, цветы и подарки. Что несказанно радует пожилую леди.
В этот раз Дороти также не осталась без внимания и открыток. В честь ее дня рождения был накрыт большой стол с закусками и шампанским, которое так любит старушка.
По словам племянницы Дороти Джудит, именно игристый напиток является секретом долголетия ее тети. Его она пила всю жизнь, и даже сейчас ей иногда преподносят его в качестве подарка.
Екатерина Гура