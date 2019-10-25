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21:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир. Как сообщает «Телеспутник», передачу, выходившую на Первом канале в начале 2000-х, теперь будет показывать телеканал «Мир».

Источник: РИА "Новости"

Ведущей снова станет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, она вела русскоязычную версию программы с 2001 по 2005 годы. По словам продюсера шоу Андрея Могирева, канал очень хотел, чтобы «именно Мария вела это шоу, и она дала добро, согласилась».

Первый выпуск нового «Слабого звена» выйдет в феврале 2020 года. Производством передачи будет заниматься «Студия 2В», известная по программам «Своя игра» на НТВ и «Сто к одному» на «Россия 1».

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«Мир» выкупил права на адаптацию передачи у компании BBC Studios, владельца оригинального формата телевизионной игры-викторины The Weakest Link.

«Слабое звено» — телевикторина, в которой участники отвечают на вопросы на общие знания. В конце каждого раунда они принимают решение, кого из команды следует исключить. Участник объявлялся «слабым звеном» и покидал игру. Впервые шоу стали показывать в России в 2001 году на Первом канале. Позднее права выкупил «Пятый канал» и ведущим стал Николай Фоменко. Передача перестала выходить в конце 2008 года.

В России викторина стала популярна в том числе из-за образа Марии Киселевой и ее фразы в конце каждого раунда: «Вы — слабое звено. Прощайте».

Во время загрузки произошла ошибка.

В программе успели поучаствовать российские актеры, музыканты, политики и журналисты.

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