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20:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодой человек повел девушку на маникюр и стал героем в соцсетях

Просто у него был хитрый план.

Новость
Невеста похвасталась обручальным кольцом, но в Сети ее высмеяли

Пользовательница Twitter из США по имени Сидни Пейдж рассказала своим подписчикам милую историю, которая произошла с ней в конце октября. Девушка написала, что некоторое время назад ее бойфренд Зак, с которым они встречаются уже несколько лет, внезапно предложил сходить на совместный маникюр.

Такое предложение удивило Сидни, но она согласилась, а через пару дней Зак сделал ей предложение. Как оказалось, молодой человек подумал, что его невеста обязательно захочет похвастаться кольцом в соцсетях, а потому ей будет нужен хороший маникюр.

Такой продуманный подход к предложению оценили все. Девушки в комментариях начали писать о том, что Зак — просто идеальный мужчина.

Неделю назад мой парень предложил вместе сходить на маникюр, и я согласилась. И вот почему он хотел, чтобы у меня был маникюр!

Очень быстро история с маникюром стала вирусной и попала на Reddit, где пользователи сделали из нее мем. Фразу «Милый, у меня заусенец», теперь активно используют девушки, чтобы намекнуть на желание заключить брак.

Екатерина Гура

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