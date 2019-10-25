Молодой человек повел девушку на маникюр и стал героем в соцсетях

Пользовательница Twitter из США по имени Сидни Пейдж рассказала своим подписчикам милую историю, которая произошла с ней в конце октября. Девушка написала, что некоторое время назад ее бойфренд Зак, с которым они встречаются уже несколько лет, внезапно предложил сходить на совместный маникюр.
Такое предложение удивило Сидни, но она согласилась, а через пару дней Зак сделал ей предложение. Как оказалось, молодой человек подумал, что его невеста обязательно захочет похвастаться кольцом в соцсетях, а потому ей будет нужен хороший маникюр.
Такой продуманный подход к предложению оценили все. Девушки в комментариях начали писать о том, что Зак — просто идеальный мужчина.
Очень быстро история с маникюром стала вирусной и попала на Reddit, где пользователи сделали из нее мем. Фразу «Милый, у меня заусенец», теперь активно используют девушки, чтобы намекнуть на желание заключить брак.