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10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США показали самых жутких кукол (фото)

Такими их сделало время.

Американцы голосуют за самую кошмарную куклу. Это инициатива одного из исторических музеев штата Миннесота к Хэллоуину, сообщает Associated Press.

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Центр истории округа Олмстед в Рочестере опубликовал фотографии и видео самых жутких детских игрушек из своих фондов в соцсетях. У некоторых из них глаза без зрачков, у других — странной формы тела, третьи и вовсе похожи на мумии. Такими их сделало время, говорит куратор музея Дэн Новаковски.

Куклу, собравшую больше всего голосов в соцсетях, объявят на Хэллоуин.

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Анна Лысенко

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