10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США показали самых жутких кукол (фото)
Такими их сделало время.
Американцы голосуют за самую кошмарную куклу. Это инициатива одного из исторических музеев штата Миннесота к Хэллоуину, сообщает Associated Press.
Центр истории округа Олмстед в Рочестере опубликовал фотографии и видео самых жутких детских игрушек из своих фондов в соцсетях. У некоторых из них глаза без зрачков, у других — странной формы тела, третьи и вовсе похожи на мумии. Такими их сделало время, говорит куратор музея Дэн Новаковски.
Куклу, собравшую больше всего голосов в соцсетях, объявят на Хэллоуин.
Анна Лысенко