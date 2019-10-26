Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
22Великая депрессия
15:26 (мск), источник: РИА Новости

Бутина рассказала, как зарабатывала 28 долларов в месяц в тюрьме в США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Михаил Тургиев. Отбывшая срок в США Мария Бутина сообщила, что в американской тюрьме мыла посуду в столовой и учила заключенных математике, за это она получала меньше 29 долларов в месяц.

Источник: РИА Новости

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.

«Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа», — сказала она в интервью Sputnik и RT по пути домой.

По ее словам, отказаться от работы нельзя, за это помещают в изолятор, а первые 120 дней человек обязан проработать на кухне в любом случае.

«Если бы я пошла в образование, то это занимало бы весь день, а в посудомойке я работала только обед и ужин. Это сложнее, чем в образовании сидеть целый день, бумажки перебирать. Зато у меня был свободный день», — продолжает объяснять свой выбор Бутина.

Читайте также
 Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было
'Не помогает ничего': Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
«Русские не сдаются!»: Мария Бутина прибыла в Москву
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
В Ростове-на-Дону пустили трамвай по заасфальтированным рельсам
Макгрегор объяснил свою неприязнь к дагестанцам
Ученые: мозг человека отрицает смерть
«Я что, какой-то клоун?» Спортсменку отстранили за хиджаб
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенков
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Дмитрий Маликов продемонстрировал нежные отношения с сыном Марк очень подрос
Леди
Дочь Брежневой встревожила сеть летним фото в мини-бикини Девушка скучает по лету.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь