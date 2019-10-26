Бутина рассказала, как зарабатывала 28 долларов в месяц в тюрьме в США

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
«Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа», — сказала она в интервью Sputnik и RT по пути домой.
По ее словам, отказаться от работы нельзя, за это помещают в изолятор, а первые 120 дней человек обязан проработать на кухне в любом случае.
«Если бы я пошла в образование, то это занимало бы весь день, а в посудомойке я работала только обед и ужин. Это сложнее, чем в образовании сидеть целый день, бумажки перебирать. Зато у меня был свободный день», — продолжает объяснять свой выбор Бутина.