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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам

Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала запуск трамвая по закатанным в асфальт рельсам. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам. Когда он застрял, его вытащили.

При этом она пояснила, что улица, на которой проходил тест, ремонтируется уже давно, часть работ была выполнена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а на другом участке они были приостановлены после археологических находок.

При этом местные СМИ сообщали, что трамвайные рельсы просто закатали в асфальт во время ремонта улицы перед приездом в город патриарха Кирилла.

15 октября депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую сушилку для белья во дворе их дома по улице Кутузова. В пресс-службе гордумы отметили, что горожане «адресовали благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество [с депутатом]».

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