13:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам
Администрация
Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам. Когда он застрял, его вытащили.
При этом она пояснила, что улица, на которой проходил тест, ремонтируется уже давно, часть работ была выполнена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а на другом участке они были приостановлены после археологических находок.
15 октября депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую сушилку для белья во дворе их дома по улице Кутузова. В