15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: мозг человека отрицает смерть
Это свойство развилось в ходе эволюции.
Команда исследователей из Израиля на основе ряда тестов обнаружила в человеческом мозге механизм, который защищает нас от полного осознания своей смертности, сообщает Live Science.
«Мозг — это своего рода машина предсказаний», — говорит ведущий автор исследования Яир
Во время тестов активность мозга участников измеряли с помощью магнитоэнцефалографии — технологии, позволяющей измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.
Когда добровольцы научились ассоциировать определенные лица на фото со словами смерти, им внезапно показывали другое лицо. Как и предсказывали исследователи, когда появлялся этот неожиданный «сюрприз», мозг участников подавал отчетливый сигнал, свидетельствующий об удивлении.
В следующем тесте участникам, среди уже привычных изображений, показали их собственную фотографию со словами о смерти. В этот момент их мозг никак не реагировал на новый снимок, словно «механизм удивления» внутри сломался.
Смерть окружает нас повсюду, говорит
Ученые пока не дают точного ответа, какой эволюционной цели служит это свойство. Одна из главных гипотез говорит о том, что острое осознание собственной смертности уменьшает для человека как вида шансы дать потомство, ведь исторически поиски пары были сопряжены с конкуренцией и риском. Выводы исследователей опубликованы в NeuroImage.
Анна Лысенко