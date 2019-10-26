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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: мозг человека отрицает смерть

Это свойство развилось в ходе эволюции.

Источник: AP 2019

Команда исследователей из Израиля на основе ряда тестов обнаружила в человеческом мозге механизм, который защищает нас от полного осознания своей смертности, сообщает Live Science.

«Мозг — это своего рода машина предсказаний», — говорит ведущий автор исследования Яир Дор-Зидерман. Когда он видит определенные закономерности, то запоминает их, чтобы в будущем предугадывать возможные сценарии. Например, если человеку показать один за другим три изображения апельсина, а затем яблоко, мозг издаст сигнал «неожиданности», ведь он уже усвоил схему с апельсинами, и вдруг его удивили.

Исходя из этого свойства, ученые провели ряд тестов с 24 добровольцами. В первом тесте им показывали фотографии разных людей. Каждое фото сопровождалось подписями, связанными со смертью, например, «умер» или «могила».

Во время тестов активность мозга участников измеряли с помощью магнитоэнцефалографии — технологии, позволяющей измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

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Когда добровольцы научились ассоциировать определенные лица на фото со словами смерти, им внезапно показывали другое лицо. Как и предсказывали исследователи, когда появлялся этот неожиданный «сюрприз», мозг участников подавал отчетливый сигнал, свидетельствующий об удивлении.

В следующем тесте участникам, среди уже привычных изображений, показали их собственную фотографию со словами о смерти. В этот момент их мозг никак не реагировал на новый снимок, словно «механизм удивления» внутри сломался.


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Смерть окружает нас повсюду, говорит Дор-Зидерман, но когда речь заходит о наших собственных смертях, мозг не обновляет свой «прогноз», чтобы защитить нас от травмирующей информации.

Ученые пока не дают точного ответа, какой эволюционной цели служит это свойство. Одна из главных гипотез говорит о том, что острое осознание собственной смертности уменьшает для человека как вида шансы дать потомство, ведь исторически поиски пары были сопряжены с конкуренцией и риском. Выводы исследователей опубликованы в NeuroImage.

Анна Лысенко

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