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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор создал странные гибриды животных (фото)

Им бы позавидовал сам Босх.

Скульптор из Лос-Анджелеса Дебра Броз создает необычные статуэтки, в которых сочетает части разных животных и людей.

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В работах Броз у птиц вырастают копыта, у слонов — крылья, а у дельфинов — человеческие ноги. Эти странные создания словно созданы современным Иеронимом Босхом или появились из страшного сна.

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Дебра находит старые статуэтки или игрушки, аккуратно разрезает их на составляющие, а затем собирает в нечто совершенно непредсказуемое, но эффектное. По словам скульптора, она находит вдохновение в абсурде.

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Анна Лысенко

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