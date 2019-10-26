17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптор создал странные гибриды животных (фото)
Им бы позавидовал сам Босх.
Скульптор из
В работах Броз у птиц вырастают копыта, у слонов — крылья, а у дельфинов — человеческие ноги. Эти странные создания словно созданы современным Иеронимом Босхом или появились из страшного сна.
Дебра находит старые статуэтки или игрушки, аккуратно разрезает их на составляющие, а затем собирает в нечто совершенно непредсказуемое, но эффектное. По словам скульптора, она находит вдохновение в абсурде.
Анна Лысенко