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20:39 (мск), источник: Daily Storm

Умерла солистка фольклорной группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

Певица скончалась на 84-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла 26 октября в возрасте 83 лет, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Причины смерти певицы не уточняются.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки “Бурановских бабушек”, — написал глава региона. — Мои соболезнования родным и близким».

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«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии. Широкую известность получил благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Основу репертуара группы составляли фольклорные песни народов Удмуртии. Средний возраст участниц коллектива к 2010 году — 70 лет.

Впервые коллектив начал выступать с перепевками на удмуртском языке песен известных исполнителей в 2008 году, когда на праздновании Дня родного языка в Удмуртской государственной филармонии были исполнены песни Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

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Коллектив принимал участие в российском национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2010» с песней «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон», где заняли третье место. Спустя два года группа победила в отборочном туре «Евровидения-2012» с песней «Party for Everybody».

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По результатам последнего отборочного тура, «Бурановские бабушки» одержали победу и получили право представлять Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку, где в финале заняли второе место.

Дмитрий Кузнецов

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