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00:28 (мск), источник: РИА Новости

Почти вся Европа переходит на зимнее время

ХЕЛЬСИНКИ, 27 окт — РИА Новости. Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье переводят стрелки часов на час назад — на зимнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

Источник: РИА Новости

Время во всех государствах меняется одновременно — в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни — последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.

Перевод стрелок часов принят во всём Евросоюзе.

Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.

В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.

Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно вступить в силу в 2021 году.

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