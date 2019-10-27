Почти вся Европа переходит на зимнее время

Время во всех государствах меняется одновременно — в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни — последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.
Перевод стрелок часов принят во всём Евросоюзе.
Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.
В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.
Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно вступить в силу в 2021 году.