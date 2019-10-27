01:05 (мск), источник: BFM.ru
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории телевидения
Им стал многосерийный фильм Дэвида Линча «Твин Пикс».
Составлен список самых страшных сериалов в истории телевидения. Его возглавила многосерийная драма Дэвида Линча «Твин Пикс», первая серия которой появилась на экранах в 1990 году. В тройку лидеров также попало
Всего в списке 30 сериалов. Среди них оказались «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное», «Очень странные дела» и другие. Замкнул список канадский телесериал «Боишься ли ты темноты?», выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.