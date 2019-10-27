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01:05 (мск), источник: BFM.ru

Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории телевидения

Им стал многосерийный фильм Дэвида Линча «Твин Пикс».

Составлен список самых страшных сериалов в истории телевидения. Его возглавила многосерийная драма Дэвида Линча «Твин Пикс», первая серия которой появилась на экранах в 1990 году. В тройку лидеров также попало научно-фантастическое шоу «Сумеречная зона» (1959 год) и «Ганнибал» (2013-й) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы. Рейтинг составили журналисты издания Rolling Stone, сообщает РИА Новости.

Всего в списке 30 сериалов. Среди них оказались «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное», «Очень странные дела» и другие. Замкнул список канадский телесериал «Боишься ли ты темноты?», выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.

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