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13:52 (мск), источник: Rambler.ru

«Их закроют!»: Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова

Наталья Рудова, обиженная на Андрея Малахова, намекнувшего на ее причастность к когорте эскортниц, вышла на тропу войны.

Источник: РИА "Новости"

Сначала девушка опубликовала у себя в инстаграме возмущенный «пост позора», где написала, что дает телеведущему виртуальную пощечину за клевету и считает его нерукопожатным на будущее.

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Теперь же, получив поддержку от других звезд, чью честь и достоинство также задел скандальный Малахов, Наталья призвала поклонников и вообще всех желающих объявить шоу Андрея бойкот.

«Помните — не телевидение управляет нами, а мы — люди — им! Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в ютубе или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае “Прямой эфир” с Малаховым на канале “Россия-1”, они просто закроются!!!» — приводит слова Рудовой Cosmo.ru.

Сама актриса сейчас занята съемками реалити-шоу «Место под солнцем» канала «Муз-ТВ». Это новый проект, где Рудова будет ведущей.

Как сообщал «Рамблер», Наталью Рудову поддержали Настасья Самбурская, Анастасия Решетова и другие звезды. А Ольга Серябкина решила подать в суд на Малахова.

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