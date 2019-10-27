13:52 (мск), источник: Rambler.ru
«Их закроют!»: Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова
Наталья Рудова, обиженная на Андрея Малахова, намекнувшего на ее причастность к когорте эскортниц, вышла на тропу войны.
Сначала девушка опубликовала у себя в инстаграме возмущенный «пост позора», где написала, что дает телеведущему виртуальную пощечину за клевету и считает его нерукопожатным на будущее.
Теперь же, получив поддержку от других звезд, чью честь и достоинство также задел скандальный Малахов, Наталья призвала поклонников и вообще всех желающих объявить шоу Андрея бойкот.
«Помните — не телевидение управляет нами, а мы — люди — им! Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в ютубе или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае “Прямой эфир” с Малаховым на канале “Россия-1”, они просто закроются!!!» — приводит слова Рудовой Cosmo.ru.
Сама актриса сейчас занята съемками
Как сообщал «Рамблер», Наталью Рудову поддержали Настасья Самбурская, Анастасия Решетова и другие звезды. А Ольга Серябкина решила подать в суд на Малахова.