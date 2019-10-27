16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка превратила крыльцо в монстра Коржика (фото)
Дом стал местной достопримечательностью.
Жительница Пенсильвании Лиза Болл в преддверии Хэллоуина превратила входную дверь своего дома в монстра Коржика — кукольного персонажа сериала «Улица Сезам».
Для удивительной декорации она использовала пенополистирол, синюю краску и дикий виноград, который рос над крыльцом.
Дом Боллов тут же превратился в местную достопримечательность. Жители Йорк Тауншип приходят сюда с детьми, чтобы сфотографироваться. Декорацию уже показали не только в местных, но и национальных выпусках новостей.
Анна Лысенко