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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка превратила крыльцо в монстра Коржика (фото)

Дом стал местной достопримечательностью.

Жительница Пенсильвании Лиза Болл в преддверии Хэллоуина превратила входную дверь своего дома в монстра Коржика — кукольного персонажа сериала «Улица Сезам».

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Для удивительной декорации она использовала пенополистирол, синюю краску и дикий виноград, который рос над крыльцом.

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Дом Боллов тут же превратился в местную достопримечательность. Жители Йорк Тауншип приходят сюда с детьми, чтобы сфотографироваться. Декорацию уже показали не только в местных, но и национальных выпусках новостей.

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Анна Лысенко

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