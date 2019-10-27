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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотомоделей нарядили в мусор, чтобы показать проблемы Земли (фото)

Впечатляющие снимки.

Бельгийско-бенинский фотограф Фабрис Монтейру много лет работает над проектом под названием «Пророчество». В нем он отображает глобальные экологические проблемы: загрязнение океанов, истощение природных ресурсов, уничтожение животных и многое другое.

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Большинство кадров фотограф отснял в Африке, часто — в сотрудничестве с ведущим сенегальским модельером Доули. Другие были сделаны в Австралии и Колумбии.

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Своих моделей, олицетворяющих богиню Земли Гею, Монтейру одевает в эффектные «мусорные» костюмы. Они могут состоять из рыболовных сетей, полиэтиленовых пакетов и всевозможного хлама.

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В данный момент фотографии демонстрируются в Музее искусств Чейзен в Мэдисоне, США.

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Анна Лысенко

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