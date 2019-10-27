18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотомоделей нарядили в мусор, чтобы показать проблемы Земли (фото)
Впечатляющие снимки.
Большинство кадров фотограф отснял в Африке, часто — в сотрудничестве с ведущим сенегальским модельером Доули. Другие были сделаны в Австралии и Колумбии.
Своих моделей, олицетворяющих богиню Земли Гею, Монтейру одевает в эффектные «мусорные» костюмы. Они могут состоять из рыболовных сетей, полиэтиленовых пакетов и всевозможного хлама.
В данный момент фотографии демонстрируются в Музее искусств Чейзен в Мэдисоне, США.
Анна Лысенко