Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
20Все путем
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
22:00 (мск), источник: Известия

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».

Источник: AP 2019

В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% респондентов. 25% опрошенных заявили, что пользуются доступными привилегиями, оставшиеся 3% участников опроса пояснили, что не успевают оформить документы.

Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег да свой досуг. Льготы также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

Представители Министерства труда России рассказали, что считают причиной неэффективности льгот многодетным в стране недостаток просвещенности населения. По их мнению, ситуация с осведомленностью россиян в том, какие льготы они могут получить, должна была измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако сотрудники МФЦ не имеют достаточной квалификации для консультирования жителей России, отметили в Минтруда.

Читайте также
 Явки и пароли: в американских школах следят за перепиской учеников
Чип из машины: продажи SIM-карт доверили роботам
Помощник Трампа: Соединенные Штаты не считают Россию союзником
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Какие русские авторы популярны за рубежом
В Израиле ускорят рассмотрение просьб россиян об убежище
Ученые узнали, почему погиб Аккад
Пилотов в США обвинили в установке камер в туалете самолета
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Вы не употребляете алкоголь? 237
Еротические сны 226
Как захотеть ребенка? 136
сдача квартиры 81
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь