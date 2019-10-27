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21:52 (мск), источник: Интерфакс

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines подала иск на $50 тысяч против двух пилотов, которые, по ее словам, устраивали прямые трансляции из туалета пассажирского лайнера.

Источник: Reuters

Как сообщает «Би-би-си», стюардесса Рене Стейнакер утверждает, что она уличила пилотов в нарушении во время выполнения рейса из Питтсбурга в Феникс в 2017 году.

По ее словам, капитан воздушного судна попросил ее посидеть в кабине со вторым пилотом, пока он отлучался в туалет. По правилам перевозчика в кабине в любой момент времени должно быть минимум два члена экипажа. Во время его отсутствия, заявляет стюардесса, она заметила, что на iPad транслируется происходящее в туалете.

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Сами пилоты и Southwest Airlines заявили, что камеры, которая снимала бы пассажиров или членов экипажа, в туалете не было, а инцидент был просто «неудачной шуткой».

Как заявляет Стейнакер, второй пилот потребовал, чтобы она никому не рассказывала о камере, так как это «секретная мера безопасности». Якобы камеры установлены во всех «Боингах» 737−800 перевозчика.

Стюардесса сообщила о произошедшем руководству авиакомпании, но ей было сказано не распространяться о произошедшем. Пилоты продолжают работать в авиакомпании.

Журналисты обратились в Southwest Airlines за комментарием, там заявили, что не устанавливают камеры в туалетах. Там уточнили, что провели расследование, которое подтвердило, что камер никогда не было.

Пилоты подтвердили, что в кабине был iPad, но опровергли обвинения в том, что снимали кого-либо.

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