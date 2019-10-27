Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Как сообщает «Би-би-си», стюардесса Рене Стейнакер утверждает, что она уличила пилотов в нарушении во время выполнения рейса из Питтсбурга в Феникс в 2017 году.
По ее словам, капитан воздушного судна попросил ее посидеть в кабине со вторым пилотом, пока он отлучался в туалет. По правилам перевозчика в кабине в любой момент времени должно быть минимум два члена экипажа. Во время его отсутствия, заявляет стюардесса, она заметила, что на iPad транслируется происходящее в туалете.
Сами пилоты и Southwest Airlines заявили, что камеры, которая снимала бы пассажиров или членов экипажа, в туалете не было, а инцидент был просто «неудачной шуткой».
Как заявляет Стейнакер, второй пилот потребовал, чтобы она никому не рассказывала о камере, так как это «секретная мера безопасности». Якобы камеры установлены во всех «Боингах» 737−800 перевозчика.
Стюардесса сообщила о произошедшем руководству авиакомпании, но ей было сказано не распространяться о произошедшем. Пилоты продолжают работать в авиакомпании.
Журналисты обратились в Southwest Airlines за комментарием, там заявили, что не устанавливают камеры в туалетах. Там уточнили, что провели расследование, которое подтвердило, что камер никогда не было.
Пилоты подтвердили, что в кабине был iPad, но опровергли обвинения в том, что снимали кого-либо.