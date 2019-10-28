Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
00:12 (мск), источник: РИА Новости

В Африке туристы заражают вымирающих горилл болезнями, делая селфи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Африке в нацпарках туристы пренебрегают правилами и, делая фотографии, подходят к гориллам слишком близко, подвергая их опасности заражения вирусами и инфекциями, сообщает Daily Mail.

Источник: РИА Новости

Горные гориллы обитают в нацпарках Руанды, Уганды и Демократической республики Конго. Они находятся под угрозой исчезновения, всего насчитывается менее тысячи особей.

Читайте также
У древних существ обнаружили умение выстраиваться в очередь

В заповедниках, где содержатся гориллы, действуют определенные правила, запрещающие туристам приближаться к животным ближе, чем на семь метров. Помимо этого, в парках ДРК посетители должны носить защитные маски.

Научные сотрудники Оксфордского университета Брукса решили проверить, соблюдают ли гости правила. В соцсетях они просмотрели фото из заповедников за последние шесть лет. Оказалось, что на 643 снимках туристы находились к гориллам ближе, чем должны были, а на 20 фотографиях — и вовсе касались животных.

Подобная близость позволяет заразить гориллу респираторными инфекциями, которые могут ее убить. Например, недавно в Руанде заболели 11 горных горилл, две погибли.

Читайте также
 Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было
'Не помогает ничего': Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Главаря ИГ вычислили благодаря одной из его жен
35% семей с детьми не знают о льготах
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
В Израиле ускорят рассмотрение просьб россиян об убежище
Ученые узнали, почему погиб Аккад
Какие русские авторы популярны за рубежом
Пилотов в США обвинили в установке камер в туалете самолета
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В России снова начнётся сборка «убийцы уазиков» (подробности) Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок!
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
В Португалии родился ребенок без лица Акушера обвиняют в халатности
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь