00:35 (мск), источник: Аргументы и факты
Прощайте, Лондон и счёт в банке. Как живут жёны бизнесменов после развода
Если жизнь, после развода с сильными мира сего? Надежда Оболенцева, Юлия Любичанская и другие
Этим летом СМИ сообщали о помолвке
Юлия и Николай Саркисовы никогда не были официально женаты, но сожительницу бизнесмена все воспринимали не иначе, как супругу, ведь в этом союзе родилось трое детей — дочь Софья, сыновья Марк и Никита. Кроме того, в соцсетях блондинка долгое время была зарегистрирована под фамилией гражданского мужа. Неудивительно, что когда она вдруг резко решила стать в своем Instagram Любичанской, многие тут же догадались, что в отношениях пары произошел разлад. Скандальное интервью Юлии одному изданию, где женщина рассказала много нелицеприятных вещей о Николае Саркисове, в том числе о его якобы алкогольной зависимости, подлили масла в огонь и разрыв был неизбежен. С тех пор прошло уже больше четырех лет и, кажется, супруги смогли договориться друг с другом, ну или,
Однако вскоре появились слухи, что влюбленные расстались, и это оказалось правдой. Судя по всему, в настоящий момент блондинка одна воспитывает детей. Самой старшей из них — Софье недавно исполнилось 17 лет, а самой младшей Лукерье — только три года.
Свадьба Надежды с бизнесменом Айратом Исхаковым на озере Комо в 2014 году прошла с таким размахом, что, пожалуй, можно закрыть глаза и на то, что этот супружеский союз не сложился и на то, что бывший муж пытался отсудить у
Однако когда в июне 2018 Надя и Резо появились вместе на церемонии открытия «Кинотавра», стало ясно, что история с Абрамовичем — плод
Этим летом Гигинеишвилии и Оболенцева зарегистрировали свои отношения в Кутузовском ЗАГСе. Для каждого из супругов брак стал третьим по счету. Но, если у режиссера уже есть трое детей от предыдущих отношений, то у его новой избранницы подобного багажа не было.
О том, что последний год вся жизнь Илоны Столье превратилась в разборки с собственным мужем, вряд ли, знают те, кто не читает глянец. В марте этого года блондинка изливала душу «Татлеру», где подробно рассказала о своих семейных проблемах. В этой же беседе она невзначай опровергла причастность к скандальной истории с провокационным постом в соцсетях, в котором Илона предложила ограничить вход в дорогие рестораны нищебродам: «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — делилась мама двоих детей своими эмоциями с подписчиками. Правда, позже громкое заявление исчезло с просторов интернета. Сама же Столье заявила, что все это «заказная акция» с целью опорочить ее честь, только не уточнила, кто именно данную акцию заказал. Может быть муж, с которым они не могли поделить детей и определиться с суммой алиментов? Но, нет. Блондика опровергла эту версию, сказав, что для него это было бы «слишком подло и низко».
Несколько лет тому назад не было ни одного СМИ, которое бы не написало о том, что после развода с Даниилом Хачатуровым известная на весь мир дизайнер получила алименты на их общую дочь Василису в размере 100 тысяч рублей. С такими деньгами, по идее, Ульяну и тем более ее модную империю ждало не самое радужное будущее, однако ничего подобного не произошло. Сергиенко спокойно переехала в свой полупустой особняк, приобретенный еще до брака с бизнесменом, увы, многие вещи, которые она покупала на аукционах, находила на блошиных рынках и в антикварных магазинах остались в доме бывшего мужа.
Но оспаривать его она не стала, на тот момент было много других проблем, требующих срочного решения, в том числе и финансовых. К счастью, с этим испытанием Сергиенко достойно справилась. Что касается личной жизни дизайнера, она ее не освещает, но количество домочадцев в семье Ульяны все же выросло: после развода Сергиенко привезла своего сына Александра из Англии, где он получал образование, обратно в Москву.