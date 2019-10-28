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00:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Прощайте, Лондон и счёт в банке. Как живут жёны бизнесменов после развода

Если жизнь, после развода с сильными мира сего? Надежда Оболенцева, Юлия Любичанская и другие экс-супруги больших людей доказывают своим примером, что есть и очень даже неплохая.

Этим летом СМИ сообщали о помолвке экс-супруги Романа Абрамович — Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. О желании стать мужем и женой пара якобы сообщила на 38-ом дне рождении основательницы музея современного искусства «Гараж». А уже этой осенью издание Us Weekly рассказало о том, что влюблённые поженились в кругу самых близких друзей. Кто еще из бывших жен сильных мира сего смог устроить свою личную жизнь, а кто до сих пор не успел завести нового бойфренда, рассказывает АиФ.ru.

Юлия Любичанская — экс-муж Николай Саркисов

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Юлия и Николай Саркисовы никогда не были официально женаты, но сожительницу бизнесмена все воспринимали не иначе, как супругу, ведь в этом союзе родилось трое детей — дочь Софья, сыновья Марк и Никита. Кроме того, в соцсетях блондинка долгое время была зарегистрирована под фамилией гражданского мужа. Неудивительно, что когда она вдруг резко решила стать в своем Instagram Любичанской, многие тут же догадались, что в отношениях пары произошел разлад. Скандальное интервью Юлии одному изданию, где женщина рассказала много нелицеприятных вещей о Николае Саркисове, в том числе о его якобы алкогольной зависимости, подлили масла в огонь и разрыв был неизбежен. С тех пор прошло уже больше четырех лет и, кажется, супруги смогли договориться друг с другом, ну или, по-крайней мере, сделать вид, что договорились. Саркисов построил новую семью с моделью Илоной Котелюх, которая родила ему двоих детей. По странной случайности внешне девушка чем-то напоминает экс-возлюбленную предпринимателя.

В личной жизни Юлии тоже произошли кардинальные перемены, некоторое время она встречалась с литовским актером Джеймсом Тратасом, который снимался в фильме «Движение вверх». В 2016 году Любичанская родила от него своего четвертого ребенка — дочь Лукерью.

Однако вскоре появились слухи, что влюбленные расстались, и это оказалось правдой. Судя по всему, в настоящий момент блондинка одна воспитывает детей. Самой старшей из них — Софье недавно исполнилось 17 лет, а самой младшей Лукерье — только три года.

Надежда Оболенцева — экс-муж Айрат Исхаков

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Свадьба Надежды с бизнесменом Айратом Исхаковым на озере Комо в 2014 году прошла с таким размахом, что, пожалуй, можно закрыть глаза и на то, что этот супружеский союз не сложился и на то, что бывший муж пытался отсудить у экс-возлюбленной крупную сумму денег. Он якобы перечислил на счет Оболенцевой 900 миллионов долларов во время их брака, но вернуть их не смог, суд встал на сторону экс-жены бизнесмена.

В статусе свободной женщины эффектная Надя была недолго. Вскоре сердце красавицы покорил режиссер Резо Гигинеишвили, хотя некоторое время все думали, что новый роман у Оболенцевой случился не с ним, а с Романом Абрамовичем (миллиардер тогда как раз расстался с Дашей Жуковой).

Однако когда в июне 2018 Надя и Резо появились вместе на церемонии открытия «Кинотавра», стало ясно, что история с Абрамовичем — плод чей-то больной фантазии.

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Этим летом Гигинеишвилии и Оболенцева зарегистрировали свои отношения в Кутузовском ЗАГСе. Для каждого из супругов брак стал третьим по счету. Но, если у режиссера уже есть трое детей от предыдущих отношений, то у его новой избранницы подобного багажа не было.

Илона Столье — экс-муж Виталий Южилин

О том, что последний год вся жизнь Илоны Столье превратилась в разборки с собственным мужем, вряд ли, знают те, кто не читает глянец. В марте этого года блондинка изливала душу «Татлеру», где подробно рассказала о своих семейных проблемах. В этой же беседе она невзначай опровергла причастность к скандальной истории с провокационным постом в соцсетях, в котором Илона предложила ограничить вход в дорогие рестораны нищебродам: «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — делилась мама двоих детей своими эмоциями с подписчиками. Правда, позже громкое заявление исчезло с просторов интернета. Сама же Столье заявила, что все это «заказная акция» с целью опорочить ее честь, только не уточнила, кто именно данную акцию заказал. Может быть муж, с которым они не могли поделить детей и определиться с суммой алиментов? Но, нет. Блондика опровергла эту версию, сказав, что для него это было бы «слишком подло и низко».


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Из-за непростой ситуации в семье Илоне пришлось расстаться с Лондоном, где она долгое время жила, и вернуться вместе с дочерью Мишель в Москву. Сначала Столье обосновалась в центре столицы, однако поездив пару недель вместе с девочкой в Сколково (именно там у Мишель находится школа) перебралась поближе к образовательному учреждению. То ли еще будет?

Ульяна Сергиенко — Даниил Хачатуров

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Несколько лет тому назад не было ни одного СМИ, которое бы не написало о том, что после развода с Даниилом Хачатуровым известная на весь мир дизайнер получила алименты на их общую дочь Василису в размере 100 тысяч рублей. С такими деньгами, по идее, Ульяну и тем более ее модную империю ждало не самое радужное будущее, однако ничего подобного не произошло. Сергиенко спокойно переехала в свой полупустой особняк, приобретенный еще до брака с бизнесменом, увы, многие вещи, которые она покупала на аукционах, находила на блошиных рынках и в антикварных магазинах остались в доме бывшего мужа.

Наличие брачного контракта упростило раздел имущества, согласно этому документу (и со слов самой Ульяны) ей после развода ничего не досталось.

Но оспаривать его она не стала, на тот момент было много других проблем, требующих срочного решения, в том числе и финансовых. К счастью, с этим испытанием Сергиенко достойно справилась. Что касается личной жизни дизайнера, она ее не освещает, но количество домочадцев в семье Ульяны все же выросло: после развода Сергиенко привезла своего сына Александра из Англии, где он получал образование, обратно в Москву.

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