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08:35 (мск), источник: Известия

Стали известны регионы России с самой низкой безработицей

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы (1,3%) по итогам июня-августа. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проведенное исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

Также в вверху рейтинга оказались: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%).

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При этом наиболее высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии (26,2%), Чеченской Республике (13,4%), Республике Северная Осетия-Алания (12,6%), Республике Дагестан (11,7%), Республике Тыва (10,7%) и Республике Алтай (10%).

Согласно исследованию, по итогам июня-августа уровень безработицы снизился в 56 регионах страны, в восьми — не изменился, а в 21-м регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по положительной динамике стала Тува, где уровень безработицы сократился на 8,3 процентных пункта.

На 3,1 пункта уровень безработицы снизился в Мурманской области (4,6%), на 2,6 — в Иркутской области (5,9%), на 2,5 — в Карачаево-Черкесии (9,6%). Вместе с тем самый заметный рост показателя наблюдался в Северной Осетии, где безработица выросла на 3,7 пункта и составила 12,6%.

Отмечается, что средний возраст безработного в России составляет 35,5 лет. Официально безработными в России считаются 3,3 млн человек.

В сентябре сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.

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