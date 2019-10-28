08:35 (мск), источник: Известия
Стали известны регионы России с самой низкой безработицей
В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы (1,3%) по итогам
Также в вверху рейтинга оказались:
При этом наиболее высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии (26,2%), Чеченской Республике (13,4%), Республике Северная
Согласно исследованию, по итогам
На 3,1 пункта уровень безработицы снизился в Мурманской области (4,6%), на 2,6 — в Иркутской области (5,9%), на 2,5 — в
Отмечается, что средний возраст безработного в России составляет 35,5 лет. Официально безработными в России считаются 3,3 млн человек.
В сентябре сообщалось, что Москва и