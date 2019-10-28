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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Telegram-канал Super.

Источник: РИА "Новости"

Фадеев вызвал медиков в свой загородный дом в Подмосковье в ночь на понедельник.

У него диагностировали приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Отмечается, что продюсер отказался от госпитализации. Он находится дома под присмотром врачей.

51-летний Фадеев известен сотрудничеством с такими артистками как Линда (Светлана Гейман), Катя Лель (Екатерина Чупринина), Наргиз Закирова и Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова). Он также создал группу Serebro и музыкальный лейбл MALFA.

В августе стало известно, что Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Закировой и запретил ей петь его песни.

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