11:59 (мск), источник: Lenta.Ru
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает
Фадеев вызвал медиков в свой загородный дом в Подмосковье в ночь на понедельник.
Отмечается, что продюсер отказался от госпитализации. Он находится дома под присмотром врачей.
51-летний Фадеев известен сотрудничеством с такими артистками как Линда (Светлана Гейман), Катя Лель (Екатерина Чупринина), Наргиз Закирова и Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова). Он также создал группу Serebro и музыкальный лейбл MALFA.
В августе стало известно, что Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Закировой и запретил ей петь его песни.