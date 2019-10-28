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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

При этом, как отмечают социологи, россиян, допускающих возможность войны, стало меньше по сравнению с декабрем 2018 года — сейчас их 31% вместо 43% в прошлом году.

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Исследование показало, что в угрозу войны верят 35% респондентов в возрасте от 60 лет и старше.

В свою очередь, 61% россиян уверены, что угрозы военного нападения на Россию нет. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такую позицию разделяет подавляющее большинство (75%).

По данным ВЦИОМ, среди стран, с которыми у России на данный момент наиболее напряженные и даже враждебные отношения, респонденты выделяют США, Украину, Великобританию и Польшу.

Социологи отмечают, что в тройку стран, с которыми у России сложились наиболее прочные отношения, входят Китай (так считают 45% респондентов), Белоруссия (30%) и Казахстан (21%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 22 августа среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

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