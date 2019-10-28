13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создала африканские пейзажи из овощей (фото)
Их трудно отличить от настоящих.
Украинский фотограф Юлия Виммерлин, которая сейчас живет и работает в Швейцарии, прославилась не только фотографиями моделей для обложек глянцевых журналов, но и снимками дикой природы. Фото африканских животных принесли ей немало наград на международных конкурсах.
Но до того, как попасть в Африку, Юлия уже была влюблена в этот загадочный континент. Перед своей первой поездкой, Виммерлин создала забавный проект под названием «Иллюзии Африки», в котором она создала африканские пейзажи у себя дома.
Чтобы реалистично изобразить саванну, Юлия купила игрушечные фигурки африканских животных, а также различные продукты и специи.
В своих работах Юлия создала деревья из брокколи, сельдерея и имбиря, холмы из половинок кокосов и болотистую местность из зеленого лука и розмарина. Немного фантазии и упорства, и овощное сафари вряд ли
Екатерина Гура