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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создала африканские пейзажи из овощей (фото)

Их трудно отличить от настоящих.

Украинский фотограф Юлия Виммерлин, которая сейчас живет и работает в Швейцарии, прославилась не только фотографиями моделей для обложек глянцевых журналов, но и снимками дикой природы. Фото африканских животных принесли ей немало наград на международных конкурсах.

Но до того, как попасть в Африку, Юлия уже была влюблена в этот загадочный континент. Перед своей первой поездкой, Виммерлин создала забавный проект под названием «Иллюзии Африки», в котором она создала африканские пейзажи у себя дома.

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Чтобы реалистично изобразить саванну, Юлия купила игрушечные фигурки африканских животных, а также различные продукты и специи.

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В своих работах Юлия создала деревья из брокколи, сельдерея и имбиря, холмы из половинок кокосов и болотистую местность из зеленого лука и розмарина. Немного фантазии и упорства, и овощное сафари вряд ли кто-то сможет быстро отличить от реальных фото Африки.

Екатерина Гура

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