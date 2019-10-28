Священника удивила реакция на богослужения в теплице в Вологде

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что на месте стройки храма святителя Спиридона Тримифунтского на улице Возрождения в Вологде сооружена теплица, где молятся прихожане, а также временно совершаются таинства венчания и крещения.
Честно говоря, я удивлен. И если говорить о различных сторонах общественного резонанса, то информация о том, что в теплице якобы совершаются таинства, не соответствует действительности. Молебен на месте строительства храма — это давняя христианская традиция.
Иерей Никита Горбикнастоятель строящегося в Вологде храма святителя Спиридона Тримифунтского
Он добавил, что на молебны в теплице собираются, в среднем, около 30 прихожан, и это временное сооружение с деревянным полом площадью около 24 квадратных метров позволяет защитить их от непогоды. «Это намного лучше, чем на улице», — отметил священник.
По его словам, проект создания храма святителя Спиридона Тримифунтского предполагает, что на первом этапе за счет пожертвований будет построен временный деревянный храм. «Сейчас его проектирование находится на завершающей стадии… При наличии финансирования, которого пока нет, строительство может продлиться в пределах полугода», — уточнил Горбик.