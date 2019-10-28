Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
14:02 (мск), источник: РИА Новости

Священника удивила реакция на богослужения в теплице в Вологде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Иерей Никита Горбик, настоятель строящегося в Вологде храма святителя Спиридона Тримифунтского, сообщил РИА Новости, что удивлен общественным резонансом вокруг богослужений в теплице на месте стройки.

Источник: Храм свт. Спиридона Тримифунтского. Вологда

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что на месте стройки храма святителя Спиридона Тримифунтского на улице Возрождения в Вологде сооружена теплица, где молятся прихожане, а также временно совершаются таинства венчания и крещения.

Честно говоря, я удивлен. И если говорить о различных сторонах общественного резонанса, то информация о том, что в теплице якобы совершаются таинства, не соответствует действительности. Молебен на месте строительства храма — это давняя христианская традиция.
Иерей Никита Горбик
настоятель строящегося в Вологде храма святителя Спиридона Тримифунтского

Он добавил, что на молебны в теплице собираются, в среднем, около 30 прихожан, и это временное сооружение с деревянным полом площадью около 24 квадратных метров позволяет защитить их от непогоды. «Это намного лучше, чем на улице», — отметил священник.

По его словам, проект создания храма святителя Спиридона Тримифунтского предполагает, что на первом этапе за счет пожертвований будет построен временный деревянный храм. «Сейчас его проектирование находится на завершающей стадии… При наличии финансирования, которого пока нет, строительство может продлиться в пределах полугода», — уточнил Горбик.

 Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было
'Не помогает ничего': Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
В отелях Турции может появиться «налог на проживание»
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 358
Еротические сны 284
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 255
Хто говорит? Аноним! 159
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь