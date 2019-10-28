15:39 (мск), источник: РИА Новости
В Екатеринбурге школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ученик десятого класса специализированного
«Денис год тренировался, в том числе благодаря поддержке университетских преподавателей, и в августе в Москве участвовал в фиксации этого рекорда. В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что проверка результатов и процедуры подтверждения рекорда заняли порядка двух месяцев, и только в октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он занесен в Книгу рекордов России.
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«Когда понял, что идет на рекорд, родители по его инициативе обратились в агентство “Пари” (организатор Книги рекордов России), и им все это (фиксацию рекорда. — Прим. ред.) организовали», — уточнил представитель УрФУ.
Предыдущий рекорд России принадлежал учителю истории и ОБЖ из городского округа Химки Московской области Владимиру Кондрякову, который сумел воспроизвести 13 183 знака. Мировой рекорд по запоминанию знаков числа пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 тысяч знаков.