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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Все наоборот: жених надел белое платье на свадьбу и взял фамилию невесты

Супруги решили отойти от надоевших традиций.

Влюбленные из Великобритании Кьяра и Бобби О'Доннелл прославились в соцсетях благодаря своей необычной свадьбе. Дело в том, что молодые люди решили отойти от общепринятых стандартов мероприятия и сделали все наоборот.

Кьяра, которая в обычной жизни предпочитает носить брюки, сразу предупредила жениха, что на свадьбе она будет в брючном костюме, а кроме того, она наотрез отказалась идти по проходу к алтарю. А вот Бобби хотелось более традиционную свадьбу, а потому решил взять на себя «женские» функции.

В назначенный день более 70 гостей могли наблюдать странную картину: Бобби к невесте под руку вел его отец, при этом жених надел белое свадебное платье, тиару и массивное ожерелье. Про букет британец тоже не забыл.

Опубликовано Craig Terence Andrews Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Кроме самого жениха, надеть платья пришлось и трем его друзьям, которые сопровождали его на церемонии. А вот невеста и ее подружки надели классические брючные костюмы с бабочкой, пишет Mirror.

Опубликовано Craig Terence Andrews Воскресенье, 22 сентября 2019 г.
Опубликовано Craig Terence Andrews Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Но на одежде веселая пара решила не останавливаться. Бобби настолько впечатлился идеей сделать все наоборот, что после свадьбы взял фамилию жены.

В интервью журналистам британец отметил, что поиски платьев для него и его друзей стали настоящей проблемой, ведь все они очень высокие и довольно крупные парни. А потому наряды мужчины покупали через интернет. Свадебное платье обошлось Бобби в 45 долларов.

Опубликовано Craig Terence Andrews Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Несмотря на то, что торжество состоялось еще в конце сентября, свою историю молодые люди рассказали журналистам только сейчас. Бобби уточнил, что хоть все и выглядело, как большая шутка, к браку они с Кьярой относятся очень серьезно. Сейчас влюбленные поселились в Ирландии и ждут своего первенца.

Екатерина Гура

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