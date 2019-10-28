Опубликовано Craig Terence Andrews Воскресенье, 22 сентября 2019 г.
15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Все наоборот: жених надел белое платье на свадьбу и взял фамилию невесты
Супруги решили отойти от надоевших традиций.
Влюбленные из Великобритании Кьяра и Бобби О'Доннелл прославились в соцсетях благодаря своей необычной свадьбе. Дело в том, что молодые люди решили отойти от общепринятых стандартов мероприятия и сделали все наоборот.
Кьяра, которая в обычной жизни предпочитает носить брюки, сразу предупредила жениха, что на свадьбе она будет в брючном костюме, а кроме того, она наотрез отказалась идти по проходу к алтарю. А вот Бобби хотелось более традиционную свадьбу, а потому решил взять на себя «женские» функции.
В назначенный день более 70 гостей могли наблюдать странную картину: Бобби к невесте под руку вел его отец, при этом жених надел белое свадебное платье, тиару и массивное ожерелье. Про букет британец тоже не забыл.
Кроме самого жениха, надеть платья пришлось и трем его друзьям, которые сопровождали его на церемонии. А вот невеста и ее подружки надели классические брючные костюмы с бабочкой, пишет Mirror.
Но на одежде веселая пара решила не останавливаться. Бобби настолько впечатлился идеей сделать все наоборот, что после свадьбы взял фамилию жены.
В интервью журналистам британец отметил, что поиски платьев для него и его друзей стали настоящей проблемой, ведь все они очень высокие и довольно крупные парни. А потому наряды мужчины покупали через интернет. Свадебное платье обошлось Бобби в 45 долларов.
Несмотря на то, что торжество состоялось еще в конце сентября, свою историю молодые люди рассказали журналистам только сейчас. Бобби уточнил, что хоть все и выглядело, как большая шутка, к браку они с Кьярой относятся очень серьезно. Сейчас влюбленные поселились в Ирландии и ждут своего первенца.
Екатерина Гура