Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
20Все путем
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во рту китовой акулы обнаружили новый вид животных

Их там тысячи.

У китовой акулы во рту обитают ранее не известные науке крошечные раки-бокоплавы, установили японские ученые.

Новый вид получил название podocerus jinbe, сообщает AFP. Бокоплавы известны своей выносливостью: они могут выживать как на большой высоте в горах, так и на большой глубине в океане. Тем не менее исследователь Ко Томикава из Университета Хиросимы, по его словам, был удивлен, обнаружив, что они живут во рту животного.

Новый вид имеет коричневатое тело длиной около 5 мм и покрытые ворсинками конечности. Это помогает крошечным ракам захватывать пищу.

Китовая акула — крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. По словам Томикавы, у podocerus jinbe есть несколько причин выбрать такое необычное место обитания. Во-первых, в рот акул постоянно попадает свежая вода и пища. Во-вторых, здесь они надежно защищены от хищников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Открытие было сделано во время изучения китовых акул в океанариуме префектуры Окинава. По словам ученого, около тысячи podocerus jinbe было найдено и в жабрах китовой акулы.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
Священника удивила реакция на молебны в теплице в Вологде
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
Дэвид Линч и не только: кому вручили почетный «Оскар» (фото)
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 364
Еротические сны 285
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 279
Хто говорит? Аноним! 190
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь