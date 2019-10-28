Во рту китовой акулы обнаружили новый вид животных

У китовой акулы во рту обитают ранее не известные науке крошечные раки-бокоплавы, установили японские ученые.
Новый вид получил название podocerus jinbe, сообщает AFP. Бокоплавы известны своей выносливостью: они могут выживать как на большой высоте в горах, так и на большой глубине в океане. Тем не менее исследователь Ко Томикава из Университета Хиросимы, по его словам, был удивлен, обнаружив, что они живут во рту животного.
Новый вид имеет коричневатое тело длиной около 5 мм и покрытые ворсинками конечности. Это помогает крошечным ракам захватывать пищу.
Китовая акула — крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. По словам Томикавы, у podocerus jinbe есть несколько причин выбрать такое необычное место обитания. Во-первых, в рот акул постоянно попадает свежая вода и пища. Во-вторых, здесь они надежно защищены от хищников.
Открытие было сделано во время изучения китовых акул в океанариуме префектуры Окинава. По словам ученого, около тысячи podocerus jinbe было найдено и в жабрах китовой акулы.