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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подруги из Великобритании завели необычную традицию на Хэллоуин

Они одеваются в персонажей, которых сыграл один актер.

Вместо того, чтобы каждый Хэллоуин наряжаться ломать голову над необычным костюмом, семеро подруг из Великобритании вот уже восемь лет придерживаются забавной традиции.

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Пейдж, Аида, Джейми, Линдси, Лорен, Оберн и Хизер каждый Хэллоуин выбирают одного знаменитого актера и одеваются в самых известных персонажей, которых он сыграл.

Ранее девушки уже одевались в героев Тома Хэнкса, Робина Уильямса, Джонни Деппа и Уилла Фаррела. А в этом году подруги выбрали своим героем комика Бена Стиллера, пишет Metro.

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Листайте, чтобы увидеть другие образы.

По словам девушек, такая идея пришла к ним спонтанно, но оказалась такой удачной, что они решили продолжить эту традицию. Сейчас подруги живут в разных городах, почти у всех есть свои семьи и дети, но они по-прежнему каждый Хэллоуин собираются вместе. А традиция с совместными нарядами помогает им поддерживать многолетнюю дружбу и чаще встречаться.

Екатерина Гура

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