15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подруги из Великобритании завели необычную традицию на Хэллоуин
Они одеваются в персонажей, которых сыграл один актер.
Вместо того, чтобы каждый Хэллоуин наряжаться ломать голову над необычным костюмом, семеро подруг из Великобритании вот уже восемь лет придерживаются забавной традиции.
Пейдж, Аида, Джейми, Линдси, Лорен, Оберн и Хизер каждый Хэллоуин выбирают одного знаменитого актера и одеваются в самых известных персонажей, которых он сыграл.
Ранее девушки уже одевались в героев Тома Хэнкса, Робина Уильямса, Джонни Деппа и Уилла Фаррела. А в этом году подруги выбрали своим героем комика Бена Стиллера, пишет Metro.
По словам девушек, такая идея пришла к ним спонтанно, но оказалась такой удачной, что они решили продолжить эту традицию. Сейчас подруги живут в разных городах, почти у всех есть свои семьи и дети, но они
Екатерина Гура