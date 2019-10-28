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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийский рыбак снял на видео спасение чайки

Птица запуталась в рыболовной леске.

Мужчина по имени Линкольн рыбачил в порту Брайтон Брэнкволл в Мельбурне, когда увидел чайку, свисавшую с края борта пришвартованной у берега лодки. Рыбак решил подойти поближе, чтобы узнать, что случилось с птицей.

Как оказалось, чайка зацепилась клювом за рыболовный крючок, а когда попыталась освободиться, еще больше запуталась в снастях. Бедная птица просто повисла за бортом лодки над водой и была обречена на гибель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но ей встретился правильный человек. Ни секунды не сомневаясь, Линкольн достал плоскогубцы и отправился выручать чайку, попутно снимая происходящее на камеру.

Мужчина аккуратно взял птицу в руки, достал крючок из клюва, а затем распутал леску, намотанную на крыло.

Спасательная операция заняла совсем мало времени, так что через пару минут, опомнившись от шока, чайка улетела подальше от злополучной лодки.

Екатерина Гура

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