Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Темная история»Почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад
Фоторепортажи
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
19:40 (мск), источник: ТАСС Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ею оказалась местность к югу от реки Замбези, на севере современной Ботсваны.

Источник: Reuters

ТАСС, 28 октября. Анализ древней ДНК указал на то, что первые представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, где они прожили примерно 70 тысяч лет до того, как их потомки начали колонизировать Африку. К такому выводу пришли ученые, чью статью опубликовал научный журнал Nature.

Новость
Ученые воссоздали лицо древнейшего предка человека

«Две первых группы людей покинули эту территорию примерно 130 и 110 тысяч лет назад, когда этому начал благоприятствовать климат, который открыл зеленые коридоры через пустыни. Первая группа мигрантов двинулась на северо-восток, а вторая — на юго-запад. Второй удалось закрепиться на новых территориях и начать колонизировать юг Африки», — рассказала Ванесса Хейс, генетик из Университета Нового Южного Уэльса, один из авторов работы.

До недавнего времени антропологи считали, что вид Homo sapiens возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. С другой стороны, два года назад палеонтологи нашли в Марокко останки одних из первых людей современного типа, чей возраст составляет примерно 300 тысяч лет, а также обнаружили свидетельства того, что люди покинули Африку еще 130 тысяч лет назад.

Кроме того, раскопки в ЮАР и на востоке континента показали, что на роль прародины человечества претендует не только Марокко, но и несколько других регионов Африки.
Новость
Здесь был викинг. Самые невероятные места, где жили наши предки

В частности, археологи нашли кроманьонские орудия возрастом в 150 и 230 тысяч лет в пещерах ЮАР и Кении, а также расшифровали ДНК первых жителей этих регионов.

Подобные находки заставляют многих эволюционистов и антропологов предполагать, что человечество возникло не в какой-то конкретной точке Африки, а в результате взаимодействия нескольких групп древних людей, живших в разных уголках континента на протяжении очень долгого времени.


Нажмите,
чтобы включить звук

Хейс и ее коллеги одновременно поставили эту идею под сомнение и усложнили картину эволюции непосредственных предков Homo sapiens, изучая ДНК самых древних народов Африки, так называемых койсанцев, чьи племена живут на территории пустыни Калахари в ЮАР, а также их ближайших соседей.

На берегах Замбези

Авторов статьи интересовала не ядерная ДНК жителей Африки, а небольшая часть генома, которая присутствует в митохондриях, своеобразных энергостанциях клеток. Митохондриальная ДНК (мтДНК) напрямую передается от матери к детям и меняется достаточно медленно, что позволяет использовать ее для того, чтобы отслеживать родственные связи между народами, и изучать истории эволюции человечества, сравнивая так называемые гаплогруппы, наборы схожих точечных мутаций в мтДНК.

Новость
Ученый развенчал мифы о неандертальцах

Койсанцы и многие другие народы Африки, как объясняет Хейс, относятся к гаплогруппе L0, древнейшему семейству мтДНК. Сравнивая мелкие различия в структуре этой части генома у ее носителей, генетики и антропологи пытались найти те регионы континента, где жили носители этой гаплогруппы с наименьшим числом мелких мутаций.

Для этого ученые собрали и расшифровали две сотни образцов мтДНК у жителей пустыни Калахари, а также других уголков ЮАР, Намибии, Ботсваны и других стран, где живут койсанские народы. Помимо этого, Хейс и ее коллеги проанализировали геномные данные, которые собрали другие исследователи, и выделили из них еще тысячу геномов, относившихся к гаплогруппе L0.

Этот анализ показал, что первые представители гаплогруппы L0 появились около 200 тысяч лет назад, что соответствует классической теории о зарождении человечества.

Первые ее представители, судя по расположению ее непосредственных потомков, жили к югу от реки Замбези, у берегов ныне пересохшего озера Макгадикгали.
Новость
Антропологи выяснили, как охотились неандертальцы

В то время этот регион Африки представлял собой оазис, отделенный от других уголков континента сухими пустынями. Эта ситуация изменилась лишь через 70 тысяч лет, когда ось вращения и орбита Земли несколько сдвинулись, что поменяло климат и открыло дорогу для миграций первых Homo sapiens. В пользу этого говорит то, что гаплогруппа L0 начала расщепляться на отдельные линии как раз в те времена, когда происходили сдвиги орбиты и изменения климата.

Как подчеркивает Хейс и ее коллеги, все эти открытия никак не противоречат теории о множественном происхождении человечества и не опровергают ее. С другой стороны, они достаточно четко указывают на то, что одна из реальных прародин всех современных Homo sapiens действительно находилась на юге Африки, заключили ученые.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кошмарная история с девушками поменяла взгляды людей на радиацию
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
Путин наградил бортпроводницу, спасшую людей из сгоревшего Ан-24
В Англии спасают мужчину, свисающего с вершины 90-метровой трубы
Опубликован брачный договор сбежавшего из России банкира
Стало известно, кто из россиян больше всех закредитован
Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила ответ
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Найденный на кухне шедевр Чимабуэ продан за 24 млн евро
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Данила Козловский впервые станет отцом По данным журналистов, возлюбленная актера беременна
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь