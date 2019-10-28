19:40 (мск), источник: ТАСС Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ею оказалась местность к югу от реки Замбези, на севере современной Ботсваны.
ТАСС, 28 октября. Анализ древней ДНК указал на то, что первые представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, где они прожили примерно 70 тысяч лет до того, как их потомки начали колонизировать Африку. К такому выводу пришли ученые, чью статью опубликовал научный журнал Nature.
«Две первых группы людей покинули эту территорию примерно 130 и 110 тысяч лет назад, когда этому начал благоприятствовать климат, который открыл зеленые коридоры через пустыни. Первая группа мигрантов двинулась на
До недавнего времени антропологи считали, что вид Homo sapiens возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. С другой стороны, два года назад палеонтологи нашли в Марокко останки одних из первых людей современного типа, чей возраст составляет примерно 300 тысяч лет, а также обнаружили свидетельства того, что люди покинули Африку еще 130 тысяч лет назад.
В частности, археологи нашли кроманьонские орудия возрастом в 150 и 230 тысяч лет в пещерах ЮАР и Кении, а также расшифровали ДНК первых жителей этих регионов.
Подобные находки заставляют многих эволюционистов и антропологов предполагать, что человечество возникло не в
Хейс и ее коллеги одновременно поставили эту идею под сомнение и усложнили картину эволюции непосредственных предков Homo sapiens, изучая ДНК самых древних народов Африки, так называемых койсанцев, чьи племена живут на территории пустыни Калахари в ЮАР, а также их ближайших соседей.
Авторов статьи интересовала не ядерная ДНК жителей Африки, а небольшая часть генома, которая присутствует в митохондриях, своеобразных энергостанциях клеток. Митохондриальная ДНК (мтДНК) напрямую передается от матери к детям и меняется достаточно медленно, что позволяет использовать ее для того, чтобы отслеживать родственные связи между народами, и изучать истории эволюции человечества, сравнивая так называемые гаплогруппы, наборы схожих точечных мутаций в мтДНК.
Койсанцы и многие другие народы Африки, как объясняет Хейс, относятся к гаплогруппе L0, древнейшему семейству мтДНК. Сравнивая мелкие различия в структуре этой части генома у ее носителей, генетики и антропологи пытались найти те регионы континента, где жили носители этой гаплогруппы с наименьшим числом мелких мутаций.
Для этого ученые собрали и расшифровали две сотни образцов мтДНК у жителей пустыни Калахари, а также других уголков ЮАР, Намибии, Ботсваны и других стран, где живут койсанские народы. Помимо этого, Хейс и ее коллеги проанализировали геномные данные, которые собрали другие исследователи, и выделили из них еще тысячу геномов, относившихся к гаплогруппе L0.
Этот анализ показал, что первые представители гаплогруппы L0 появились около 200 тысяч лет назад, что соответствует классической теории о зарождении человечества.
В то время этот регион Африки представлял собой оазис, отделенный от других уголков континента сухими пустынями. Эта ситуация изменилась лишь через 70 тысяч лет, когда ось вращения и орбита Земли несколько сдвинулись, что поменяло климат и открыло дорогу для миграций первых Homo sapiens. В пользу этого говорит то, что гаплогруппа L0 начала расщепляться на отдельные линии как раз в те времена, когда происходили сдвиги орбиты и изменения климата.
Как подчеркивает Хейс и ее коллеги, все эти открытия никак не противоречат теории о множественном происхождении человечества и не опровергают ее. С другой стороны, они достаточно четко указывают на то, что одна из реальных прародин всех современных Homo sapiens действительно находилась на юге Африки, заключили ученые.