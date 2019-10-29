08:20 (мск), источник: ТАСС
Исследование: почти 90% работодателей сталкивались с ложью в резюме
ТАСС, 29 октября — Чаще всего соискатели скрывают отсутствие необходимых для должности навыков, говорится в материалах компании HeadHunter.
Подавляющее большинство работодателей (87%) сталкивались с неправдивыми данными в резюме соискателя, которые связаны в основном с отсутствием у кандидата необходимых для должности навыков. Об этом говорится в результатах исследования компании по трудоустройству HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«87% работодателей сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз», — говорится в материале.
Чаще всего (74%) предоставление неправдивой информации было связано с тем, что кандидаты хотели заполучить должность, не обладая нужными компетенциями. В 53% случаев соискатели скрывали некоторые места прежней работы, в 27% случаев — стаж работы, в 20% случаев — свой возраст. Также соискатели скрывали свои вредные привычки, уровень знания иностранных языков, достижения и причины увольнения с прежних мест работы, выяснили аналитики HeadHunter.
Большинство опрошенных представителей компаний (69%) считают, что недостоверная информация в резюме — достаточный повод, чтобы отказать кандидату в приеме на работу.
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