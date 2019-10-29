15:08 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
«Урок с чемпионом»: известные спортсмены проводят занятия для школьников
В ноябре и декабре для ребят проведут
В столичных школах начался образовательный проект «Урок с чемпионом». В ноябре и декабре ребят ждут
На занятиях олимпийские чемпионы, победители мировых, европейских и российских турниров рассказывают о своем пути к успеху, а также о том, как спорт стал частью их жизни. Урок может быть построен как беседа,
Организатором проекта выступает Центр патриотического воспитания и школьного спорта.
«Миссия данного проекта — дать возможность почувствовать сопричастность каждого ребенка к празднованию побед российских спортсменов, ощутить радость и гордость за свою страну и желание быть похожим на великих спортсменов», — отметила Ольга Ярославская, директор центра.
Уроки будут проходить с октября 2019 года по апрель 2020-го.
Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта в разделе «Новости». Здесь же можно подать