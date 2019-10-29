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15:08 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Урок с чемпионом»: известные спортсмены проводят занятия для школьников

В ноябре и декабре для ребят проведут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичных школах начался образовательный проект «Урок с чемпионом». В ноябре и декабре ребят ждут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу. Их проведут олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов и игрок сборной России по мини-футболу Ромуло Алвес Нобре.

На занятиях олимпийские чемпионы, победители мировых, европейских и российских турниров рассказывают о своем пути к успеху, а также о том, как спорт стал частью их жизни. Урок может быть построен как беседа, мастер-класс или тренировка. Школьники смогут взять автограф, задать интересующие вопросы и сделать фотографию со своим кумиром.

Организатором проекта выступает Центр патриотического воспитания и школьного спорта.

«Миссия данного проекта — дать возможность почувствовать сопричастность каждого ребенка к празднованию побед российских спортсменов, ощутить радость и гордость за свою страну и желание быть похожим на великих спортсменов», — отметила Ольга Ярославская, директор центра.

Уроки будут проходить с октября 2019 года по апрель 2020-го.

Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта в разделе «Новости». Здесь же можно подать онлайн-заявку от школы на участие в проекте.

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