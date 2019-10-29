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12:56 (мск), источник: Esquire

Социологи назвали главные страхи россиян

В тройку главных страхов, помимо болезни близких и войны, вернулись опасения по поводу произвола властей.

Источник: Reuters

Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей, следует из исследования «Левада-центра», которое приводит РБК.

Список страхов не сильно изменился с 1994 года, когда исследование было проведено впервые. Однако социологи отмечают динамику в сравнении с июльским опросом, во время которого россияне демонстрировали меньше опасений относительно произвола властей. В июле боязнь произвола властей была на седьмом месте, а теперь входит в топ-3 (рост с 10 до 38%).

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Помимо этого россияне переживают по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также боятся нападения преступников, СПИДа и смерти.

Значительно выросло число тех, кто боится возврата к репрессиям и ужесточения режима: процент опасающихся массовых репрессий увеличился с 9 до 31, а ужесточения политического режима начали бояться 25% (в 2017-м их было 7%). Аналогичная ситуация и с другими страхами.

В «Левада-центре» отмечают общий рост тревоги россиян. Количество ответов «Испытываю постоянный страх» растет по всем показателям, утверждает заместитель директора компании Денис Волков.

По его словам, большую роль в этом сыграла пенсионная реформа и падение реальных доходов населения.

«Люди решили, что власть нарушила свои обязательства, обманула их», — отмечает Волков.

В аналогичном опросе фонда «Общественное мнение», который проводился в апреле, в число главных страхов россиян попали опасения за детей и внуков, за здоровье близких и собственное здоровье, по поводу безденежья, а также страх перед терактами и беззащитность перед властями.

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25 июля 2017© Ньюстюб
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