12:56 (мск), источник: Esquire
Социологи назвали главные страхи россиян
В тройку главных страхов, помимо болезни близких и войны, вернулись опасения по поводу произвола властей.
Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей, следует из исследования «Левада-центра», которое приводит РБК.
Список страхов не сильно изменился с 1994 года, когда исследование было проведено впервые. Однако социологи отмечают динамику в сравнении с июльским опросом, во время которого россияне демонстрировали меньше опасений относительно произвола властей. В июле боязнь произвола властей была на седьмом месте, а теперь входит в топ-3 (рост с 10 до 38%).
Помимо этого россияне переживают по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также боятся нападения преступников, СПИДа и смерти.
Значительно выросло число тех, кто боится возврата к репрессиям и ужесточения режима: процент опасающихся массовых репрессий увеличился с 9 до 31, а ужесточения политического режима начали бояться 25% (в 2017-м их было 7%). Аналогичная ситуация и с другими страхами.
В «Левада-центре» отмечают общий рост тревоги россиян. Количество ответов «Испытываю постоянный страх» растет по всем показателям, утверждает заместитель директора компании Денис Волков.
«Люди решили, что власть нарушила свои обязательства, обманула их», — отмечает Волков.
В аналогичном опросе фонда «Общественное мнение», который проводился в апреле, в число главных страхов россиян попали опасения за детей и внуков, за здоровье близких и собственное здоровье, по поводу безденежья, а также страх перед терактами и беззащитность перед властями.