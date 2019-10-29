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13:13 (мск), источник: ТАСС

На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца

По данным NHK, речь идет, скорее всего, об авианосцах «Акаги» или «Сорю».

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8
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8
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ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.

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Как сообщило общественное телевидение NHK, речь идет, скорее всего, об авианосцах «Акаги» или «Сорю», уничтоженных американской авиацией во время этого одного из самых ожесточенных морских сражений Второй мировой войны.

Обломки обнаружила команда поисковиков, сформированная на средства сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена. Его отец был американским военным моряком, принимавшим участие в войне с Японией. В память о нем Аллен выделил средства на проведение многолетних работ по поиску кораблей всех стран, потопленных в Тихом океане в годы Второй мировой войны.


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Авианосец обнаружила беспилотная подлодка с сонарами, однако пока установлены только местоположение и габариты корабля, которые соответствуют размерам авианосцев «Акаги» или «Сорю».

В ближайшее время эти обломки будут исследованы с помощью более совершенной аппаратуры, с проведением видеосъемки, что позволит их идентифицировать.

Ранее эта же группа обнаружила у атолла «Мидуэй» останки японского авианосца «Кага» и американского «Йорктаун». На счету этих поисковиков немало и других находок: так, именно они обнаружили потопленный линкор императорского флота «Мусаси». В июле нынешнего года эта группа локализовала в районе Филиппинского архипелага покоящиеся на глубине 1850 м обломки японского тяжелого крейсера «Мая».

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Битва при атолле Мидуэй произошла примерно через полгода после победоносного японского нападения на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах, что положило начало Тихоокеанской кампании Второй мировой войны. Поначалу Токио успешно наступал в огромном регионе от Гонконга и Бирмы до Австралии. При атолле Мидуэй японское командование намеревалось разгромить основные силы ВМС США, однако американцам удалось расшифровать секретные послания императорского флота, благодаря чему они были прекрасно осведомлены о его планах.

В результате Объединенная японская эскадра попала в ловушку и понесла большие потери. Американские бомбардировщики и торпедоносцы сумели потопить японский крейсер и четыре авианосца, а с ними отправили на дно и почти 250 самолетов с их хорошо подготовленными пилотами. Битва при Мидуэе стала поворотным пунктом в кампании — после нее Япония не выиграла ни одного крупного сражения.

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