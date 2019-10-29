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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили в ископаемых спорах папоротников возрастом 201 миллион лет повышенные содержания ртути и многочисленные аномалии строения. Возможно, это стало одной из причин глобального вымирания на рубеже триасового и юрского периодов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Источник: Sofie Lindström, GEUS

Считается, что вулканическая активность в крупных магматических провинциях Земли стала причиной четырех из пяти крупнейших массовых вымираний за последние 500 миллионов лет.

Обычно в качестве основных факторов, провоцировавших биологические кризисы, приводятся выбросы вулканами парниковых газов (СО2 и метана), которые привели к общему потеплению климата на планете, истощению озонового слоя и закислению океана, а также — ядовитых галогенорганических соединений и сернистого газа (SO2).

Результаты нового исследования показывают, что массовым вымираниям мог способствовать еще один фактор, связанный с вулканической активностью — повышение концентраций ртути в морской воде и атмосфере.

Ранее геологи уже фиксировали на очень большой территории, простирающейся от Аргентины до Гренландии и от Невады до Австрии, резкое повышение концентраций ртути в морских и наземных отложениях на рубеже триаса и юры — времени, когда с лица Земли исчезли до половины известных видов животных и растений. Теперь ученые решили изучить, насколько проявилось накопление ртути в древних растениях и к чему это привело.

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Международная исследовательская группа, возглавляемая Софи Линдстрём (Sofie Lindström) из Геологической службы Дании и Гренландии, изучила ископаемые споры папоротников возрастом 201 миллион лет из отложений Дании и северной Германии и обнаружила в них не только повышенные концентрации ртути, но и многочисленные мутации. По времени эти аномалии совпадают с активизацией вулканизма в самой крупной на Земле Центрально-Атлантической магматической провинции.

Тот факт, что частота проявления аномальных спор в породах коррелирует с содержаниями в них ртути, позволяет ученым заявлять, что мутации были вызваны действием этого токсичного и крайне мутагенного элемента.

На примере папоротников ученые показывают, что выбросы токсичных вулканогенных веществ, таких как ртуть, могли вызвать серьезный экологический стресс и генетические нарушения у растений, являясь одним из проявлений общего кризиса биологических систем в конце триаса.
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«Результаты свидетельствуют о том, что массовое вымирание в конце триаса было вызвано не только парниковыми газами вулканов, вызывающими глобальные изменения климата, но и выделяющимися токсинами, такими как ртуть, — приводит слова Софи Линдстрём пресс-служба Орхусского университета в Дании. — Глядя на споры папоротника в отложениях, было очевидно, что на эти растения негативно повлияли концентрации ртути. Поскольку ртуть накапливается в пищевой цепи, представляется вероятным, что и другие биологические виды также пострадали».

Ученые отмечают, что массовые вымирания представляют собой очень сложные события, в которых переплетаются многочисленные причинно-следственные связи. Никто не говорит, что выделяемые вулканами пары ртути стали главным фактором гибели многих биологических видов, но роль его также надо учитывать.


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Ранее один из соавторов исследования профессор Хамед Саней (Hamed Sanei) из Орхусского университета уже писал о наличии повышенных содержаний ртути вулканогенного происхождения в отложениях периода самого крупного в истории Земли пермского массового вымирания.

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