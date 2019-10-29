15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из США снимает самые необычные грибы в мире
Некоторые из них выглядят абсолютно сказочно.
Эллисон Поллак из Калифорнии раньше работала экологическим консультантом, но, выйдя на пенсию, она страстно увлеклась фотографированием грибов, которые стали главной темой ее творчества.
Сейчас она ведет
Некоторые виды сложно разглядеть без специального оборудования, но эти грибы окружают нас повсюду — нужно лишь присмотреться.
Чтобы получить четкие снимки, Поллак делает несколько фото, а затем с помощью компьютерной программы объединяет, получая детальное изображение. Иногда для одного фото требуется объединить около ста различных снимков.
В поисках новых «моделей» и вдохновения, Поллак путешествует не только по родной Калифорнии, но и по другим странам.
Екатерина Гура