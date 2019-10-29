15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник вырезает невероятные скульптуры из тыквы (фото)
Отличная идея к Хэллоуину.
Художник из Болгарии Ангел Боралиев уже более 6 лет занимается резкой фруктов. Из фруктов и овощей он создает удивительные скульптуры со множеством деталей и узоров.
Несмотря на то, что в своем творчестве Ангел использует разные материалы, больше всего ему нравится вырезать фигуры из тыквы, что очень актуально в связи с приближающимся Хэллоуином. Из тыквы художник вырезает сказочных птиц, а также целые композиции и натюрморты.
Своими работами художник делится с подписчиками в соцсетях, а также проводит
Екатерина Гура