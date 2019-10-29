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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник вырезает невероятные скульптуры из тыквы (фото)

Отличная идея к Хэллоуину.

Художник из Болгарии Ангел Боралиев уже более 6 лет занимается резкой фруктов. Из фруктов и овощей он создает удивительные скульптуры со множеством деталей и узоров.

Несмотря на то, что в своем творчестве Ангел использует разные материалы, больше всего ему нравится вырезать фигуры из тыквы, что очень актуально в связи с приближающимся Хэллоуином. Из тыквы художник вырезает сказочных птиц, а также целые композиции и натюрморты.

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Своими работами художник делится с подписчиками в соцсетях, а также проводит мастер-классы и выставки в родной Болгарии.

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Екатерина Гура

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