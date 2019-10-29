Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
13Победители конкурса Spotlight Awards
22Великая депрессия
19:13 (мск), источник: ТАСС Наука

В мозге человека нашли области, которые отвечают за веру, правду и прощение

Сделать это ученым помогло машинное обучение.

Источник: AP 2019

ТАСС, 29 октября. Системы машинного обучения помогли американским ученым найти несколько областей мозга, которые отвечают за понимание различных абстрактных понятий, в том числе справедливости, духовности или этичности. Выводы нейрофизиологов опубликовал научный журнал Cerebral Cortex.

Новость
Склонность к игромании «записана» в генах

«Человек обладает уникальной способностью конструировать абстрактные понятия, которые не имеют аналогов в реальном мире. Мы показали, что в мозге есть система, которая работает как некий библиотечный каталог, помогающая нам определять их значения», — прокомментировал один из авторов работы Марцел Юст, профессор Университета Карнеги-Меллон (США).

В последние десять лет нейрофизиологи пытаются понять, какие участки коры и глубинных слоев мозга человека отвечают за различные формы социального или асоциального поведения. К примеру, в 2013 году они выяснили, что определенный участок в префронтальной коре играет роль своеобразного «центра послушания», стимуляция которого заставляет человека подчиняться социальным нормам.

Позже швейцарские и американские исследователи смогли найти своеобразный «центр честности» в верхней части префронтальной коры. Если этот центр принудительно включить, человек становится заметно менее склонным к обману. Аналогичные участки в других областях мозга оказались связаны с риском, религиозным поведением и другими сложными концепциями, не имеющими аналогов в мире природы.


Нажмите,
чтобы включить звук

Юст и его коллеги уже много лет пытаются понять, как мозг обрабатывает не отдельные абстрактные понятия, а различает, сопоставляет и управляет ими в целом.

Недавно его команда смогла сделать большой шаг, чтобы раскрыть эти принципы работы человеческого абстрактного мышления, используя функциональную магнитно-резонансную томографию и систему машинного обучения.

Библиотека абстрактных мыслей

Заручившись поддержкой девяти студентов-добровольцев, ученые подготовили несколько наборов слов или изображений, связанных с одной из 28 абстрактных концепций. В их число вошли как простые математические и научные понятия, такие как гравитация или вычитание, так и различные социальные, моральные или философские понятия, в том числе счастье, гордыня, духовность, вера, прощение или сплетни.

Новость
Генетики раскрыли одну из причин развития психоза и депрессии

После того, как эти наборы слов или картинок выводились на экран монитора, добровольцы получали всего три секунды на то, чтобы осмыслить суть понятия. В это время ученые следили за тем, как менялся рисунок активности их коры и глубинных слоев мозга, наблюдая за тем, как менялась концентрация кислорода в сосудах головы.

Собрав подобные наборы данных, Юст и его команда обработали их при помощи системы машинного обучения в надежде найти общие для всех добровольцев области, связанные с теми или иными абстрактными понятиями.

Оказалось, что искусственный интеллект не только смог найти подобные области, которые связаны с каждой конкретной абстрактной концепцией в мозге всех участников эксперимента, но и раскрыть механизм, который мозг использует для их «каталогизации».

Как предполагают авторы статьи, человеческое сознание использует три основные «опознавательные черты» абстрактных понятий. Первая связана с тем, какие слова чаще всего ассоциируются с той или иной концепцией, вторая — с тем, как она относится к персоне самого человека, а третья связана с ее общественным значением.

Руководствуясь этой идеей, ученые натренировали еще одну систему машинного обучения таким образом, что она научилась «читать» абстрактные мысли добровольцев, корректно определяя их в 82% случаев. Дальнейшие опыты подобного рода, как надеются Юст и его коллеги, помогут им раскрыть другие принципы, которые управляют мышлением человека и делают его уникальным по сравнению с остальными приматами и млекопитающими.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кошмарная история с девушками поменяла взгляды людей на радиацию
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
Гарантированный пенсионный план: как работает новая система
Совхоз им. Ленина отсудил у Грудинина более миллиарда рублей
Дело о хищениях при строительстве резиденции Путина засекретили
Торговым сетям массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Тест: Сможете ответить на вопросы географического диктанта?
Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, нашли спустя десять лет
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый кроссовер российской сборки: первые подробности (видео) На заводе марки Haval под Тулой запускают производство кросс-купе F7x
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Дети
Беременная Костенко устроила фотосессию в «платье принцессы» Жена Дмитрия Тарасова провела съемку в роскошных интерьерах.
Леди
«Резко постарела»: Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости 45-летняя актриса попала в объективы фотографов.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь