19:13 (мск), источник: ТАСС Наука
В мозге человека нашли области, которые отвечают за веру, правду и прощение
Сделать это ученым помогло машинное обучение.
ТАСС, 29 октября. Системы машинного обучения помогли американским ученым найти несколько областей мозга, которые отвечают за понимание различных абстрактных понятий, в том числе справедливости, духовности или этичности. Выводы нейрофизиологов опубликовал научный журнал Cerebral Cortex.
«Человек обладает уникальной способностью конструировать абстрактные понятия, которые не имеют аналогов в реальном мире. Мы показали, что в мозге есть система, которая работает как некий библиотечный каталог, помогающая нам определять их значения», — прокомментировал один из авторов работы Марцел Юст, профессор Университета
В последние десять лет нейрофизиологи пытаются понять, какие участки коры и глубинных слоев мозга человека отвечают за различные формы социального или асоциального поведения. К примеру, в 2013 году они выяснили, что определенный участок в префронтальной коре играет роль своеобразного «центра послушания», стимуляция которого заставляет человека подчиняться социальным нормам.
Позже швейцарские и американские исследователи смогли найти своеобразный «центр честности» в верхней части префронтальной коры. Если этот центр принудительно включить, человек становится заметно менее склонным к обману. Аналогичные участки в других областях мозга оказались связаны с риском, религиозным поведением и другими сложными концепциями, не имеющими аналогов в мире природы.
Юст и его коллеги уже много лет пытаются понять, как мозг обрабатывает не отдельные абстрактные понятия, а различает, сопоставляет и управляет ими в целом.
Заручившись поддержкой девяти
После того, как эти наборы слов или картинок выводились на экран монитора, добровольцы получали всего три секунды на то, чтобы осмыслить суть понятия. В это время ученые следили за тем, как менялся рисунок активности их коры и глубинных слоев мозга, наблюдая за тем, как менялась концентрация кислорода в сосудах головы.
Собрав подобные наборы данных, Юст и его команда обработали их при помощи системы машинного обучения в надежде найти общие для всех добровольцев области, связанные с теми или иными абстрактными понятиями.
Оказалось, что искусственный интеллект не только смог найти подобные области, которые связаны с каждой конкретной абстрактной концепцией в мозге всех участников эксперимента, но и раскрыть механизм, который мозг использует для их «каталогизации».
Как предполагают авторы статьи, человеческое сознание использует три основные «опознавательные черты» абстрактных понятий. Первая связана с тем, какие слова чаще всего ассоциируются с той или иной концепцией, вторая — с тем, как она относится к персоне самого человека, а третья связана с ее общественным значением.
Руководствуясь этой идеей, ученые натренировали еще одну систему машинного обучения таким образом, что она научилась «читать» абстрактные мысли добровольцев, корректно определяя их в 82% случаев. Дальнейшие опыты подобного рода, как надеются Юст и его коллеги, помогут им раскрыть другие принципы, которые управляют мышлением человека и делают его уникальным по сравнению с остальными приматами и млекопитающими.