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10:50 (мск), источник: Известия

Названы регионы России с самыми хорошими дорогами

Росстат обнародовал данные о соответствии трасс в разных регионах России нормативным требованиям, на основании которых RT составил рейтинг самых качественных дорог.

Источник: Reuters

Трассы оценивались по их прочности, ровности, сцепным качествам покрытия и видимости.

Так, по итогам 2018 года больше всего региональных и муниципальных дорог в хорошем состоянии находились в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), в Ставрополье (74,9%), в Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

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Меньше всего нормативам соответствовали дороги в Марий Эл (1,4%), Саратовской и Архангельской областях (9,9 и 15,1% соответственно), а также в Калмыкии и Магаданской области (11,8% и 17%).

Как отмечается, норме в 2018 году соответствовало 42,4% всех российских дорог, что на 5% выше, чем 10 лет назад.

Дороги регионального (или межмуниципального) значения попадают под ответственность регионов и субъектов и финансируются из их бюджетов.

29 октября «Известия» сообщили, что в России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из полиэтилена. Технологию разработали в Новосибирском институте органической химии, и она предполагает улучшение износоустойчивости дорожного покрытия.

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