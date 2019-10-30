10:50 (мск), источник: Известия
Названы регионы России с самыми хорошими дорогами
Росстат обнародовал данные о соответствии трасс в разных регионах России нормативным требованиям, на основании которых RT составил рейтинг самых качественных дорог.
Трассы оценивались по их прочности, ровности, сцепным качествам покрытия и видимости.
Так, по итогам 2018 года больше всего региональных и муниципальных дорог в хорошем состоянии находились в Москве (97%),
Меньше всего нормативам соответствовали дороги в Марий Эл (1,4%), Саратовской и Архангельской областях (9,9 и 15,1% соответственно), а также в Калмыкии и Магаданской области (11,8% и 17%).
Как отмечается, норме в 2018 году соответствовало 42,4% всех российских дорог, что на 5% выше, чем 10 лет назад.
Дороги регионального (или межмуниципального) значения попадают под ответственность регионов и субъектов и финансируются из их бюджетов.
29 октября «Известия» сообщили, что в России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из полиэтилена. Технологию разработали в Новосибирском институте органической химии, и она предполагает улучшение износоустойчивости дорожного покрытия.