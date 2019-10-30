10:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Россияне назвали лучшие города для переезда
Лучшим городом для переезда россияне считают
В Северную столицу хотят переехать 15 процентов россиян. Восемь процентов предпочитают переехать в Москву, еще шесть процентов — в Краснодар.
Чаще всего россияне меняют место жительства
Эксперты отмечают, что в России крайне низкий уровень внутренней миграции, что негативно влияет на развитие экономики. Также исследователи добавили, что миграция носит ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.
В сентябре стало известно, что больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Наименьшее число желающих покинуть малую родину оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.