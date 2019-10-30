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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали лучшие города для переезда

Лучшим городом для переезда россияне считают Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

В Северную столицу хотят переехать 15 процентов россиян. Восемь процентов предпочитают переехать в Москву, еще шесть процентов — в Краснодар.

В целом к переезду в другой город готовы 25 процентов опрошенных, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. 61 процент хотят переехать в город, а 34 процента респондентов планируют жить в сельской местности.

Чаще всего россияне меняют место жительства из-за отсутствия работы (18 процентов). Также на желание переехать влияют более высокий уровень жизни в другом городе (15 процентов) и неблагополучная экологическая обстановка на малой родине (13 процентов). Еще по семь процентов хотят уехать из-за хорошего образования и для расширения перспектив.

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Названы самые перспективные города России

Эксперты отмечают, что в России крайне низкий уровень внутренней миграции, что негативно влияет на развитие экономики. Также исследователи добавили, что миграция носит ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.

В сентябре стало известно, что больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Наименьшее число желающих покинуть малую родину оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

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