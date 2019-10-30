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14:10 (мск), источник: ТАСС

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

Согласно опросу Superjob, для достойной жизни на пенсии жителям России достаточно 40 тыс. рублей.

Источник: anaterate/СС0

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе портала по трудоустройству Superjob.

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«По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тыс. рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тыс. рублей, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц составили 44,3 тыс. рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей — 33 тыс.блей, добавили в Superjob.

В то же время средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет в текущем году 15,4 тыс. рублей.

В пресс-службе сервиса рассказали, что соответствующий опрос проводился с 24 сентября по 2 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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