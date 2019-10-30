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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и разбогател

Житель американского города Саутпорт, штат Северная Каролина, 13 лет вписывал в лотерейные билеты одинаковую комбинацию чисел и наконец выиграл. Об этом сообщает портал UPI.

Источник: North Carolina Education Lottery

Уильям Гойнс (William Goins) заглянул в местный табачный магазин Tobacco Road Outlet и купил лотерейный билет Cash 5. Он в очередной раз поучаствовал в розыгрыше, используя любимую последовательность чисел.

Это мои счастливые числа. Однажды они просто появились в моей голове, когда я заполнял лотерейный билет. Теперь я использую их постоянно.
Уильям Гойнс
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Приобретенный билет принес удачливому игроку 323,8 тысячи долларов (20,6 миллиона рублей). «Я не переставал сравнивать выигрышную комбинацию на экране телефона с той, что была указана в моем билете, — вспоминает Гойнс. — Я не мог в это поверить. Мне казалось, я все это выдумал».

Победитель планирует потратить часть денежного приза на покупку мотора для рыбацкого судна, а остальную сумму сберечь на будущее. «Я люблю рыбачить, — подчеркнул он. — Кто знает, может быть после моей победы в лотерее рыболовство станет моим основным видом деятельности».

В начале февраля сообщалось о жителе американского города Северна Парк, штат Мэриленд, который выиграл в лотерею второй раз за полгода. В обоих случаях он использовал одинаковые числа: дату смерти его матери.

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