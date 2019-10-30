Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
22Великая депрессия
12:43 (мск), источник: RTVi

Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась получать премию в области охраны окружающей среды и экологии, которую ей присудил Северный совет. Об этом Тунберг написала в своем инстаграме.

Источник: AFP 2019

Свой отказ активистка объяснила тем, что никто не заслуживает такой награды, пока развитые страны не выполняют условия Парижского соглашения. По мнению Тунберг, сейчас экоактивизм нуждается не в почетных премиях, а во внимании и поддержке со стороны властей. При этом девушка отметила, что подобная номинация для нее — «большая честь».

Новость
Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг

Северный совет, в который входят парламентарии Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, ежегодно присуждает ряд премий за выдающиеся достижения литераторам, музыкантам, создателям кинофильмов и активным защитникам окружающей среды. В этом году сразу две страны — Норвегия и Швеция — выдвинули кандидатуру Тунберг.

В середине октября активистка уже попала в список самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии Би-би-си, а в июне правозащитная организация Amnesty International вручила ей свою высшую награду «Посол совести».


Нажмите,
чтобы включить звук

Грета Тунберг стала одним из самых известных борцов против проблем экологии и изменения климата. В 2018 году она каждую пятницу пропускала уроки, чтобы выйти с пикетом к зданию парламента в Стокгольме. Пример школьницы вдохновил тысячи молодых людей во всем мире, а также привел к появлению международной организации Fridays for Future.

В августе этого года Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте с нулевыми выбросами, чтобы выступить на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Во время своей эмоциональной речи она отметила, что человечество стоит на пороге экологической катастрофы и массового вымирания, а политиков заботят только деньги и сказки об экономическом росте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре в Канаде около полумиллиона человек вышли на экологическую акцию вместе с Тунберг. Среди них был и премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он лично встретился с активисткой, выслушал ее советы по борьбе с проблемами экологии, а после назвал Тунберг «голосом поколения».

Читайте также
 Group IB: на черном рынке продают данные владельцев 1,3 млн банковских карт, это самая большая база в даркнете
Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета
Посольства Израиля по всему миру закрылись из-за низких зарплат
Старейшая жительница России скончалась в возрасте 123 лет
Россияне назвали лучшие города для переезда
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Молодой человек с тапочками стал героем мемов в соцсетях
Мужчина 13 лет играл в лотерею с одинаковыми числами и выиграл
Ученые: через 30 лет в зоне затопления окажутся 300 млн человек
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый кроссовер российской сборки: первые подробности (видео) На заводе марки Haval под Тулой запускают производство кросс-купе F7x
Кино
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу Юлия Михалкова заявила, что в шоу «достигла потолка» и проанонсировала запуск собственного комедийного телешоу
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Отношения подростков 589
Насколько мальчики в 10-12 должны вступиться за девочек того же возраста? Или они пока равны? 426
Детсадовцы избили девочку, воспитательница не вмешивалась 285
Сорок лет - бабий век (по честному, без анонима) 181
Леди
Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер, Ани Лорак и другие на показе в Италии Звезды оценили новую коллекцию бренда нижнего белья.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь