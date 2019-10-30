11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жующие бумагу кенгуру озадачили соцсети (видео)
Ролик стал вирусным.
Британский турист Мэтт Трейнер стал свидетелем почти невероятной сцены в Национальном парке
Он с друзьями остановился в кемпинге, и компания неплохо отпраздновала первый день в походе. Затем Трейнер вошел в уборную и остановился в изумлении: там хозяйничали два кенгуру. Одно из животных размеренно жевало рулон туалетной бумаги, второе лакомилось бумажными полотенцами.
«Ребята, это не еда. Что вы делаете?» — слышен голос Трейнера на видео. Животные не обратили на человека ни малейшего внимания и продолжили жевать бумагу.
«Это был сюрреалистический опыт, — рассказал 29-летний инженер в комментарии СМИ. — В тот вечер мы попробовали парочку напитков, так что нам это показалось очень смешным».
Позже туристы выяснили, что кенгуру часто бегают возле кемпинга и не боятся людей.
Анна Лысенко