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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жующие бумагу кенгуру озадачили соцсети (видео)

Ролик стал вирусным.

Британский турист Мэтт Трейнер стал свидетелем почти невероятной сцены в Национальном парке Флиндерс-Рейнджес на юге Австралии.

Он с друзьями остановился в кемпинге, и компания неплохо отпраздновала первый день в походе. Затем Трейнер вошел в уборную и остановился в изумлении: там хозяйничали два кенгуру. Одно из животных размеренно жевало рулон туалетной бумаги, второе лакомилось бумажными полотенцами.

«Ребята, это не еда. Что вы делаете?» — слышен голос Трейнера на видео. Животные не обратили на человека ни малейшего внимания и продолжили жевать бумагу.

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«Это был сюрреалистический опыт, — рассказал 29-летний инженер в комментарии СМИ. — В тот вечер мы попробовали парочку напитков, так что нам это показалось очень смешным».

Позже туристы выяснили, что кенгуру часто бегают возле кемпинга и не боятся людей.

Анна Лысенко

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