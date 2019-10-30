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14:18 (мск), источник: Ведомости

Forbes: президент ПИК Гордеев проспорил $1 млн на ужине фонда Гуггенхайма

Президент и основной владелец строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев проспорил $1 млн искусствоведу Николасу Ильину на ужине фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes со ссылкой на Ильина и двоих свидетелей спора.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, бизнесмен утверждал, что он самый богатый из всех приглашенных на прием, но не заметил среди гостей шейха из Абу-Даби. Издание уточняет, что это произошло несколько лет назад.

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Президент и основной владелец строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев проспорил $1 млн искусствоведу Николасу Ильину на ужине фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes со ссылкой на Ильина и двоих свидетелей спора. По их словам, бизнесмен утверждал, что он самый богатый из всех приглашенных на прием, но не заметил среди гостей шейха из Абу-Даби. Издание уточняет, что это произошло несколько лет назад.

Ильин является директором по корпоративному развитию фонда в Европе и на Ближнем Востоке. По его словам, традиционный ужин фонда проходил на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм в дни архитектурной биеннале в Венеции. Ильин отметил, что российский миллиардер сперва показывал ему «искусство» на экране старого телефона Nokia, а затем стал утверждать, что является «самым богатым человеком на этой террасе». Ильин предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил $1 млн, пишет Forbes. По словам искусствоведа, за столом были восемь свидетелей.

За спиной Гордеева за одним столом сидели директор фонда Томас Кренс и его гости, а также стоял шейх из Абу-Даби, которого Гордеев не заметил.

Ильин утверждает, что через неделю после спора на счет фонда был переведен $1 млн. В пресс-службе ПИК изданию информацию о споре не подтвердили, сообщив, что такого случая с Гордеевым не происходило.

Сергей Гордеев известный меценат. В 2006 г. он основал фонд «Русский авангард», который издает тематические газеты и занимается охраной и восстановлением культурных ценностей России. На личные средства предпринимателя была проведена выставка коллекционера Марата Гельмана, которая получила название «Русское бедное». В 2019 г. он занял 55-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

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