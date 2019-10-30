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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заполярный архипелаг с опасным водоворотом показали на фото

У северо-западного побережья Норвегии расположены необычные острова, сказочная природа и необычный климат которых привлекают многих туристов и фотографов. Речь идет об архипелаге Лофотенские острова.

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фотографии
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фотографии
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фотографии

Скалистые островки, на которых проживают всего около 24 тысяч человек, разделены узкими проливами. Природа здесь сохранилась почти в первозданном виде. Местные живут в небольших рыбацких деревушках. Если же забраться в безлюдную местность, можно любоваться величественными горами и шумными птичьими колониями.

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Архипелаг расположен за полярным кругом, севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, но климат здесь по-настоящему удивительный. Благодаря Гольфстриму на южных островах архипелага температура даже в самую суровую зиму не падает ниже нуля.

Острова кажутся по-настоящему безмятежными, но они таят и много опасностей, связанных с переменчивой погодой. Но, пожалуй, самая известная из них — это знаменитый водоворот Мальстрем между островами Ферё и Москенесёй. Его в своих произведениях упоминают многие писатели, среди них — Эдгар По и Жюль Верн. Они описывают Мальстрём как ужасающее явление, фатальное для попавшего в него корабля.

В действительности у Лофотенских островов нет никакой «гигантской воронки, засасывающей корабли». Мальстрём — это система небольших водоворотов, которая представляет опасность только для безмоторных лодок и кораблей.

Анна Лысенко

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