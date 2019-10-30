13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заполярный архипелаг с опасным водоворотом показали на фото
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Скалистые островки, на которых проживают всего около 24 тысяч человек, разделены узкими проливами. Природа здесь сохранилась почти в первозданном виде. Местные живут в небольших рыбацких деревушках. Если же забраться в безлюдную местность, можно любоваться величественными горами и шумными птичьими колониями.
Архипелаг расположен за полярным кругом, севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, но климат здесь
Острова кажутся
В действительности у Лофотенских островов нет никакой «гигантской воронки, засасывающей корабли». Мальстрём — это система небольших водоворотов, которая представляет опасность только для безмоторных лодок и кораблей.
Анна Лысенко