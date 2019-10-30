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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. Его обращение появилось на YouTube в среду, 30 октября.

Источник: РИА "Новости"

«Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование», — объяснил Фадеев, тут же добавив, что двум бывшим подписантам лейбла, с которыми ведутся судебные споры, права на песни не перешли.

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Фадеев заявил, что решился на такой поступок, поскольку его компания «разрослась до таких размеров, которые было практически невозможно контролировать». «Я хочу полностью реструктуризировать компанию и ее суть, сущность. Внутренний посыл», — подчеркнул он, отметив, что новая компания будет очень маленькой, эксклюзивной и «очень дорогой».

В MALFA входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream.

Максиму Фадееву 51 год. Он известен сотрудничеством с такими артистками как Линда (Светлана Гейман), Катя Лель (Екатерина Чупринина), Наргиз Закирова и Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова). В августе сообщалось, что он расторг контракт с Закировой и запретил ей петь его песни.

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