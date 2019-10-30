«У меня было ощущение…» Маргарита Симоньян рассказала, чего испугалась во время интервью с солсберецкими туристами Петровым и Бошировым

«В какой-то момент я испугалась, что они [Петров и Боширов] сейчас встанут и уйдут. Они в какой-то момент высказали мне свою обиду. Они сказали фразу, я дословно ее не вспомню: “Мы к вам пришли, мы думали, вы будете нас защищать, а вы тут на нас нападаете, как будто мы у прокурора”», — рассказала Маргарита Симоньян в вышедшем 30 октября на YouTube-канале Ксении Собчак интервью.
Редактор RT в ответ предполагаемым отравителям подчеркнула, что она журналист, а не адвокат. «И я им тогда ответила: “А почему вы думали, что я буду вас защищать? Я просто задаю вам вопросы”», — отметила Симоньян.
По ее словам, единственное, что она поменяла бы в прошедшем интервью, — это предварительный поход к косметологу, а помимо этого, «все сделала бы точно так же». Главный редактор RT не считает, что она «не дожала» интервьюеров. Она также назвала «бредом сумасшедшего» предложение, что вопросы и ответы записывались в разных местах и в разное время. Симоньян подчеркнула, что не хотелось делать «супер-дупер киношного интервью», так как интервьюеры попросили «меньше людей».
У меня было ощущение, что они говорят не все, как есть. При этом у меня было стойкое ощущение, что «страшными сотрудниками спецслужб», которые пытались отравить Скрипалей, они не являются.
Маргарита Симоньянглавный редактор телеканала RT
Во время интервью Ксении Собчак Симоньян также продемонстрировала кабинет, где она общалась с Петровым и Бошировым. «Это не было, как писали в соцсетях, конспиративной квартирой», — отметила Симоньян.